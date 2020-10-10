В карабахском Гадруте продолжились боестолкновения

В Карабахе почти везде остановились боевые действия, не прекращаются бои лишь в населенном пункте Гадрут, в котором проходит ликвидация диверсионно-разведывательной группы, сообщил МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«До установления режима прекращения огня по гуманитарным соображениям азербайджанская сторона предприняла попытку диверсионно-разведывательного проникновения в направлении Гадрута. Несмотря на то, что с момента установления режима прекращения огня прошло около трех часов, операции по блокаде и уничтожению проникшей группы продолжаются. На остальных участках фронта относительно спокойно», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

В министерстве предположили, что действия азербайджанских военных в Гадруте могут быть связаны с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, заявившего о взятии этого населенного пункта.

Режим прекращения огня в Карабахе вступил в силу в 12.00 (11.00 мск) согласно договоренностям, достигнутым в Москве в пятницу. Через некоторое время обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении по приглашению президента России прибыли в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. В четверг президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.