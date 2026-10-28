Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.2 комментария
Буданов опроверг сообщения о напряженных переговорах с Уиткоффом
Буданов назвал недостоверной информацию Le Monde о переговорах с Уиткоффом
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (в списке террористов и экстремистов в России) опроверг сообщения о напряженности на переговорах со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
«Относительно, будто инсайдов о деталях общения – информация не соответствует действительности, такого просто не было», – приводят СМИ слова Буданова.
По данным французского издания Le Monde, Уиткофф также предлагал возобновить работу трубопроводов для поставок российских нефти и газа в Европу через украинскую территорию. Буданов якобы воспринял это как план по усилению зависимости Киева от Москвы и прервал встречу, чтобы позвонить Владимиру Зеленскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил о планах Вашингтона провести трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп допустил обсуждение украинского урегулирования на возможных переговорах Вашингтона, Москвы и Пекина. За день до этого Трамп рассказал о попытках избежать неверных шагов на фоне активизации усилий по урегулированию конфликта.
* Внесен в список террористов и экстремистов в РФ