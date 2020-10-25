США объявили о гуманитарном перемирии в Карабахе

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября, сообщает госдепартамент США.

«Прекращение огня по гуманитарным соображениям вступит в силу в 08.00 по местному времени ... 26 октября 2020 года», – говорится в заявлении госдепа, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что США способствовали ведению интенсивных переговоров между министрами иностранных дел и сопредседателями Минской группы (ОБСЕ), для того, чтобы Армения и Азербайджан приблизились к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта.

В заявлении также говорится, что 24 октября министры иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и Азербайджана Джейхун Байрамов провели встречу с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

«(Они) подтвердили приверженность своих стран выполнению и соблюдению соглашения о гуманитарном прекращении огня, которое было согласовано в Москве 10 октября, что было подтверждено в заявлении в Париже 17 октября, в соответствии с совместным заявлением президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября 2020 года», – отметили в госдепартаменте.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.