Трамп об урегулировании конфликта в Карабахе: Это будет легко

Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, выразил мнение президент США Дональд Трамп, сообщают американские новостные телекомпании.

Трамп рассказал, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном. «Мы приведем все в порядок. Это должно произойти, как я говорю, с легкостью. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», – передает ТАСС его слова.

Главы МИД Армении и Азербайджана в пятницу находились в Вашингтоне, они были на раздельных встречах с госсекретарем США Майком Помпео. Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что принимал участие в переговорах об урегулировании конфликта по Нагорному Карабаху. Он заявил, что на переговорах в Вашингтоне удалось достигнуть «очень хорошего прогресса».

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

После этого Ереван и Баку снова решили объявить перемирие с полуночи 18 октября, через некоторое время стороны опять обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.