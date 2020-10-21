Помпео анонсировал переговоры с главами МИД Азербайджана и Армении

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с госсекретарем США Майком Помпео пройдут 23 октября. Об этом заявил сам Помпео.

Помпео подчеркнул, что дипломатическое урегулирование в Нагорном Карабахе отвечает всем интересам как Азербайджана, так и Армении, передает ТАСС.

Он отметил, что на переговорах пойдет речь «о сложной ситуации «на земле». «Наш взгляд, как и взгляд практически всех европейских стран, по- прежнему заключается в том, что правильный путь вперед – это прекратить конфликт, заявить им о необходимости обеспечить деэскалацию. Никакие страны не должны вмешиваться, подливая масла в огонь этого конфликта, не должны предоставлять оружейные системы, поддержку. И затем, на том этапе, дипломатическое решение будет приемлемо для всех, потенциально может быть достигнуто», – указал Помпео.

В среду премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения, и призвал армян брать оружие и сражаться.

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы заявил, что на данный момент нет предпосылок для встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.