Пашинян призвал армян взять оружие и сражаться за Карабах

Армянский премьер Никол Пашинян призвал жителей страны взять в руки оружие, заявив, что только так Армения сможет добиться приемлемого решения конфликта в Карабахе.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа. Сегодня на фоне позиции Азербайджана бороться за права нашего народа – значит, в первую очередь взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины», – сказал Пашинян в ходе прямого эфира на своей странице Facebook.

По словам главы правительства, только в случае эффективной организации этого процесса можно будет достичь приемлемого для армянской стороны дипломатического решения конфликта.

Как отметил Пашинян, сегодня Азербайджан не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха. Между тем армяне прекрасно понимают, что это будет означать для них. «Здесь вопрос не только Карабаха, я это даже не хочу обсуждать. Еще герои 90-х, говоря о Карабахе, заявляли о правах нашего народа. Мы еще в начале 90-х говорили, что без Карабаха нет Армении», – напомнил премьер, сообщает Sputnik Армения.

По его словам, защита права народа Карабаха означает защиту прав всего армянского народа. Поэтому, с точки зрения Пашиняна, нужно с оружием в руках бороться за свои права до тех пор, пока не будет достигнуто дипломатическое решение. «Причем речь идет об окончательном решении вопроса», – отметил премьер.

Он обратился к мэрам городов, сельским старостам, руководителям других госструктур и органов местного самоуправления сформировать добровольческие отряды под общим руководством начальника Генштаба ВС Армении. Именно они и должны выполнять задачи, которые поставит перед ними командование. «Но есть ли сегодня такие люди? Есть! Рядовые, военнослужащие-контрактники, добровольцы, офицеры, генералы. У нас уже есть легенды, сражающиеся на поле боя, они делают все для победы армянского народа. Но нужно присоединиться и встать рядом с ними», – отметил премьер, добавив, что другого выбора нет.

Он призвал также всех бизнесменов, студентов из Карабаха немедленно вернуться в Степанакерт, влиться в ряды добровольцев и действовать под командованием Генштаба.

Также в среду Пашинян заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе пока нет дипломатического решения.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договоренностей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией.