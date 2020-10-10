Чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе

Несмотря на объявленное перемирие, в субботу в Нагорном Карабахе на отдельных участках еще велись боевые действия. Впрочем, нет сомнений, что вскоре они будут прекращены - продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил о выходе на политическое урегулирование. О чем будут договариваться Баку и Ереван и смогут ли они найти компромисс?

Достигнутая Арменией и Азербайджаном договоренность о перемирии не помогла прекратить огонь в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Как заявила в субботу пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, Азербайджан первым нарушил соглашение о прекращении огня. В частности, в минобороны республики сообщили о ракетном ударе по территории Сюникской области Армении.

В ответ минобороны Азербайджана заявило, что территория Тертерского и Агдамского районов обстреливается противником. Там также рассказали об армянском ракетном обстреле из установок залпового огня «Град» карабахского населенного пункта Гадрут. Как сообщило ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия противника.

В минобороны НКР тоже заявили об ожесточенных боях на южном направлении. «Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника», – сообщили в ведомстве.

В ночь на субботу, после 10-часовых консультаций в Москве, Армения и Азербайджан договорились прекратить огнь в НКР с полудня субботы. Документ был принят в ответ на обращение российского президента Владимира Путина в соответствии с его договоренностями с президентами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября после взаимных обвинений сторон в эскалации конфликта, который за считанные дни перерос в полномасштабную войну с применением живой силы, бронетехники, авиации, в том числе беспилотной.

По итогам переговоров в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Ереван и Баку решили прекратить огонь с целью провести обмен пленными и телами погибших в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», – указано во втором пункте документа. Азербайджан и Армения также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к «субстантивным переговорам» с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил особую роль Владимира Путина в достижении перемирия. Министр назвал важнейшей задачей московских договоренностей укрепление механизмов прекращения огня «и исключающие возобновление этих процессов». «Здесь у России и стран-сопредседателей есть важные функции», – считает Мнацаканян.

По его словам, речь идет о последовательности шагов, предполагающих стабилизацию ситуации, восстановления стабильности в регионе и продолжение мирного процесса, который был для армянской стороны первоочередной целью.

В интервью РБК Алиев заявил об окончании военной части карабахского конфликта и выходе сторон на политическое урегулирование, «которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит». Главным фактором прочного перемирия Алиев назвал признание Арменией права Азербайджана на восстановление территориальной целостности и возвращение спорных территорий.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не увидел ничего необычного в нарушении перемирия. Важным здесь было наличие воли политического руководства выполнять условия о прекращении боевых действий. «История показывает, что

в таких ситуациях неизбежно накапливается инерция конфронтации, даже если есть желание с обеих сторон прекратить боевые действия»,

– сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

Помимо этого, как минимум, должен начаться отвод от линии разграничения каких-то типов вооружений. В противном случае сохраняется угроза непреднамеренного возобновления боевых действий. «Конечно, должен быть прогресс и на политическом фронте. Может быть, не столь быстрый, но который создал бы позитивную политико-психологическую атмосферу, которая воздействует на сидящих в окопах людей», – убежден Кортунов.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев тоже приветствовал сам факт того, что удалось усадить враждующие стороны за стол переговоров. Это стало возможным благодаря консолидированной позиции России, Франции и США.

В ходе обострения конфликта, считает эксперт, Алиев показал своему народу решимость воевать за Нагорный Карабах, но «на данном этапе ему выгодно пойти на переговоры». Если бы он продолжил вести войну, то из-за роста боевых потерь мог «начаться ропот в азербайджанском сообществе». «У Алиева и азербайджанского народа появилась надежда, что сейчас переговоры пойдут конструктивно, об освобождении части территорий», – полагает Перенджиев.

Собеседник считает перемирие бесполезным, если армянская сторона не пойдет на переговоры по поводу территориальных уступок. «Со стороны Армении должно быть заявлено желание идти на компромисс, потому что Азербайджану отдавать нечего, это его территории. Надо идти по пути мадридских принципов, то есть вести переговоры о том, как будут отдаваться районы, которые сейчас удерживает армянская сторона. А после этого можно переходить к обсуждению статуса Нагорного Карабаха», – полагает Перенджиев.

В свою очередь замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что нынешняя ситуация диктует обеим сторонам конфликта поиск серьезного компромисса. Политические элиты в Армении и Азербайджане должны осознать, что

«удерживать бесконечно долго такую нестабильную ситуацию вокруг своих стран неразумно и надо чем-то поступиться».

«Политические элиты с обеих сторон опасались того, что население посчитает возможный компромисс сдачей своих позиций, они настраивали свое население к жесткому противостоянию с другой стороной. Сейчас стало понятно, что это дело надо прекращать и начинать двигаться по пути реализации ранее сделанных предложений», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

Политолог подчеркивает, что в случае передачи спорных районов Азербайджану территория должна быть демилитаризирована, а «вопрос принадлежности Нагорного Карабаха и его судьбы откладывается на потом».

Кортунов добавляет, что «когда армянская сторона говорит о взаимных компромиссах, то фактически предлагает какие-то территориальные уступки, касающихся оккупированных силами Нагорного Карабаха приграничных районов Азербайджана». «Есть семь спорных районов и здесь можно договориться о том, что какая-то часть территорий, может, даже вся, перешла бы под юрисдикцию Баку. Азербайджанская сторона считает это недостаточным и, как говорил об этом Алиев, должна решить проблему целиком, то есть вернуть весь Нагорный Карабах с прилегающими районами, восстановить свою территориальную целостность», – пояснил Кортунов.

Принятие такого сценария Арменией спровоцирует политический кризис и «Пашинян не сможет удержаться у власти». «Найти компромисс очень трудно. Но нет принципиально нерешаемых задач, варианты сближения все равно надо искать, придется чем-то жертвовать. А вопрос, кто будет жертвовать и в каком объеме, пока остается открытым. Для Алиева и Пашиняна это еще вопрос их личной политической судьбы. Если Алиев не сможет продемонстрировать победу, то ему придется очень трудно. Если Пашинян окажется в положении капитулянта, то для него это тоже политическое самоубийство», – уверен Кортунов.

Перенджиев согласен, что одним из решений конфликта могло бы стать объявление семи спорных районов в НКР демилитаризованной зоной, где власть была бы передана гражданской азербайджанской администрации. Нужен реальный развод войск, чтобы обе стороны не смотрели друг на друга через прицелы. «Для Азербайджана это был бы большой шаг вперед для решения своей территориальной проблемы. А для Армении – это серьезное обеспечение безопасности Нагорного Карабаха», – полагает эксперт.

Однако избежать полного развода войск пока невозможно, поэтому в таких районах нужно разместить международных миротворцев. «Сейчас вся работа должна вестись на разведение войск. Это реальный механизм урегулирования этого конфликта», – уверен Перенджиев.