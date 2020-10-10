Чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе

Взгляд
10 октября, суббота  |  Последнее обновление — 19:15  |  vz.ru
Разделы

Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
Перейти в раздел…

У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
Перейти в раздел…

Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
Перейти в раздел…

Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
Перейти в раздел…

Русскую деревню спасут удаленщики

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Эффективность труда так повысилась, что одна семья справляется с тем, на что раньше требовалось 10 семей. А в остальных домах живут те, кто по удалёнке работает с каким-нибудь Тайванем или Гонконгом, а грядки у него перед домом чисто для удовольствия. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
Обсуждение: 86 комментариев

Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера. На этот раз прототип перспективного самолета в масштабе 1:3 показал авиационный стартап Boom Supersonic
Подробности...

На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
Подробности...

На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?
  • Возросла

  • Снизилась

  • Не изменилась
Как вы относитесь к людям, которые демонстрируют признаки ОРЗ и при этом не носят маски в публичном месте?
  • С опаской

  • С раздражением

  • С агрессией

  • С равнодушием

  • С пониманием

  • С одобрением

  • Иначе (указать в комментариях)
Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
  • Водород

  • Веселящий

  • Слезоточивый

  • Другой (указать в комментариях)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Армения обсудила с Красным Крестом обмен военнопленными с Азербайджаном
    В Киргизии утвердили нового премьера и правительство В США появились адресованные мертвым гражданам бюллетени для голосования Благодаря снимкам из космоса обнаружено загрязнявшее воду судно на Камчатке ОМОН помешал сторонникам Фургала установить палатки в центре Хабаровска
    Тихановская впервые за несколько месяцев пообщалась с мужем В Москве заявили о серьезных расхождениях с Вашингтоном по ДСНВ Спецназ задержал Алмазбека Атамбаева в особняке в Кой-Таше Россиян предупредили о мошенничестве при замене батарей отопления
    Тунберг призвала голосовать за Байдена Саакашвили заявил об охотящихся на него грузинских бандитах Цирку Никулина грозит штраф из-за нарушений по профилактике COVID Сборщики конопли открыли огонь по полицейским в Приморье

    встреча с оппозицией


    Лукашенко провел четыре с половиной часа в СИЗО

    отмена тендера


    Армия Германии отказывается от автомата фирмы Шмайссера

    токсичный химикат


    Москва назвала «Новичок» западным брендом

    Видео

    плацдарм для удара


    Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

    экс-канцлер ФРГ


    Навальный натравил немцев на Шредера

    «Северный поток – 2»


    За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

    конфликт в карабахе


    Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

    Либеральный интернационал


    Игорь Мальцев: Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

    Магия Битлз


    Владимир Можегов: Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

    Что воля, что неволя


    Алексей Алешковский: Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как за последнее время изменилась значимость Нобелевской премии за открытия в науке?

    Чем закончится перемирие в Нагорном Карабахе

    В ходе новой войны в Карабахе обе стороны действовали неоправданно жестко    10 октября 2020, 19:00
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Несмотря на объявленное перемирие, в субботу в Нагорном Карабахе на отдельных участках еще велись боевые действия. Впрочем, нет сомнений, что вскоре они будут прекращены - продолжение войны сейчас не выгодно сторонам конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил о выходе на политическое урегулирование. О чем будут договариваться Баку и Ереван и смогут ли они найти компромисс?

    Достигнутая Арменией и Азербайджаном договоренность о перемирии не помогла прекратить огонь в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Как заявила в субботу пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян, Азербайджан первым нарушил соглашение о прекращении огня. В частности, в минобороны республики сообщили о ракетном ударе по территории Сюникской области Армении.

    В ответ минобороны Азербайджана заявило, что территория Тертерского и Агдамского районов обстреливается противником. Там также рассказали об армянском ракетном обстреле из установок залпового огня «Град» карабахского населенного пункта Гадрут. Как сообщило ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, боевые действия на линии фронта в Карабахе продолжаются на южном направлении, армия обороны отражает наступательные действия противника.

    В минобороны НКР тоже заявили об ожесточенных боях на южном направлении. «Противник широко использует ударную авиацию. Подразделения Армии обороны Арцаха успешно отражают наступательные действия противника», – сообщили в ведомстве.

    В ночь на субботу, после 10-часовых консультаций в Москве, Армения и Азербайджан договорились прекратить огнь в НКР с полудня субботы. Документ был принят в ответ на обращение российского президента Владимира Путина в соответствии с его договоренностями с президентами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.

    Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось 27 сентября после взаимных обвинений сторон в эскалации конфликта, который за считанные дни перерос в полномасштабную войну с применением живой силы, бронетехники, авиации, в том числе беспилотной.

    По итогам переговоров в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что Ереван и Баку решили прекратить огонь с целью провести обмен пленными и телами погибших в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. «Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно», – указано во втором пункте документа. Азербайджан и Армения также договорились при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ приступить к «субстантивным переговорам» с целью скорейшего достижения мирного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

    Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян отметил особую роль Владимира Путина в достижении перемирия. Министр назвал важнейшей задачей московских договоренностей укрепление механизмов прекращения огня «и исключающие возобновление этих процессов». «Здесь у России и стран-сопредседателей есть важные функции», – считает Мнацаканян.

    По его словам, речь идет о последовательности шагов, предполагающих стабилизацию ситуации, восстановления стабильности в регионе и продолжение мирного процесса, который был для армянской стороны первоочередной целью.

    В интервью РБК Алиев заявил об окончании военной части карабахского конфликта и выходе сторон на политическое урегулирование, «которое обеспечит, что мы дойдем до конца и получим то, что нам по праву принадлежит». Главным фактором прочного перемирия Алиев назвал признание Арменией права Азербайджана на восстановление территориальной целостности и возвращение спорных территорий.

    Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не увидел ничего необычного в нарушении перемирия. Важным здесь было наличие воли политического руководства выполнять условия о прекращении боевых действий. «История показывает, что

    в таких ситуациях неизбежно накапливается инерция конфронтации, даже если есть желание с обеих сторон прекратить боевые действия»,

    – сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

    Помимо этого, как минимум, должен начаться отвод от линии разграничения каких-то типов вооружений. В противном случае сохраняется угроза непреднамеренного возобновления боевых действий. «Конечно, должен быть прогресс и на политическом фронте. Может быть, не столь быстрый, но который создал бы позитивную политико-психологическую атмосферу, которая воздействует на сидящих в окопах людей», – убежден Кортунов.

    Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев тоже приветствовал сам факт того, что удалось усадить враждующие стороны за стол переговоров. Это стало возможным благодаря консолидированной позиции России, Франции и США. 

    В ходе обострения конфликта, считает эксперт, Алиев показал своему народу решимость воевать за Нагорный Карабах, но «на данном этапе ему выгодно пойти на переговоры». Если бы он продолжил вести войну, то из-за роста боевых потерь мог «начаться ропот в азербайджанском сообществе». «У Алиева и азербайджанского народа появилась надежда, что сейчас переговоры пойдут конструктивно, об освобождении части территорий», – полагает Перенджиев.

    Собеседник считает перемирие бесполезным, если армянская сторона не пойдет на переговоры по поводу территориальных уступок. «Со стороны Армении должно быть заявлено желание идти на компромисс, потому что Азербайджану отдавать нечего, это его территории. Надо идти по пути мадридских принципов, то есть вести переговоры о том, как будут отдаваться районы, которые сейчас удерживает армянская сторона. А после этого можно переходить к обсуждению статуса Нагорного Карабаха», – полагает Перенджиев.

    В свою очередь замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что нынешняя ситуация диктует обеим сторонам конфликта поиск серьезного компромисса. Политические элиты в Армении и Азербайджане должны осознать, что

    «удерживать бесконечно долго такую нестабильную ситуацию вокруг своих стран неразумно и надо чем-то поступиться».

    «Политические элиты с обеих сторон опасались того, что население посчитает возможный компромисс сдачей своих позиций, они настраивали свое население к жесткому противостоянию с другой стороной. Сейчас стало понятно, что это дело надо прекращать и начинать двигаться по пути реализации ранее сделанных предложений», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

    Политолог подчеркивает, что в случае передачи спорных районов Азербайджану территория должна быть демилитаризирована, а «вопрос принадлежности Нагорного Карабаха и его судьбы откладывается на потом».

    Кортунов добавляет, что «когда армянская сторона говорит о взаимных компромиссах, то фактически предлагает какие-то территориальные уступки, касающихся оккупированных силами Нагорного Карабаха приграничных районов Азербайджана». «Есть семь спорных районов и здесь можно договориться о том, что какая-то часть территорий, может, даже вся, перешла бы под юрисдикцию Баку. Азербайджанская сторона считает это недостаточным и, как говорил об этом Алиев, должна решить проблему целиком, то есть вернуть весь Нагорный Карабах с прилегающими районами, восстановить свою территориальную целостность», – пояснил Кортунов.

    Принятие такого сценария Арменией спровоцирует политический кризис и «Пашинян не сможет удержаться у власти». «Найти компромисс очень трудно. Но нет принципиально нерешаемых задач, варианты сближения все равно надо искать, придется чем-то жертвовать. А вопрос, кто будет жертвовать и в каком объеме, пока остается открытым. Для Алиева и Пашиняна это еще вопрос их личной политической судьбы. Если Алиев не сможет продемонстрировать победу, то ему придется очень трудно. Если Пашинян окажется в положении капитулянта, то для него это тоже политическое самоубийство», – уверен Кортунов.

    Перенджиев согласен, что одним из решений конфликта могло бы стать объявление семи спорных районов в НКР демилитаризованной зоной, где власть была бы передана гражданской азербайджанской администрации. Нужен реальный развод войск, чтобы обе стороны не смотрели друг на друга через прицелы. «Для Азербайджана это был бы большой шаг вперед для решения своей территориальной проблемы. А для Армении – это серьезное обеспечение безопасности Нагорного Карабаха», – полагает эксперт.

    Однако избежать полного развода войск пока невозможно, поэтому в таких районах нужно разместить международных миротворцев. «Сейчас вся работа должна вестись на разведение войск. Это реальный механизм урегулирования этого конфликта», – уверен Перенджиев.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •