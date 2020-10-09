Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – притом, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева?

В четверг Азербайджан отозвал своего посла из Греции. Официальная причина – консультации. Поводом же стали сообщения об участии греческих граждан в боях «на оккупированных территориях Азербайджана», то есть в Нагорном Карабахе. Ранее МИД Греции назвал неприемлемыми утверждения Баку о том, что в Афинах терпимо относятся к вербовке боевиков греческого происхождения для участия в карабахском конфликте на стороне Армении.

На протяжении последних десятилетий до этого момента Баку не ссорился с Афинами, по крайней мере, публично. Напротив, страны тесно сотрудничали в проекте поставок азербайджанского газа по Трансадриатическому газопроводу (TAP) в Евросоюз. Летом прошлого года Греция стала первой страной ЕС, официально решившей закупать голубое топливо у Азербайджана. В целом, после того, как в 2009 году азербайджанский президент Ильхам Алиев посетил Грецию, отношения развивались по нарастающей.

Внезапная ссора очень похоже на признак того, что армянский премьер Никол Пашинян назвал «поглощением Турцией государства Азербайджан». «Уже не Азербайджан принимает решения по поводу собственной судьбы, а Турция», говорил недавно Пашинян в интервью Der Spiegel. По мере укрепления связки Баку – Анкара, политика Азербайджана становится частью политики Турции в Средиземноморье и на Ближнем Востоке, утверждал армянский руководитель. Похоже, что в данном случае с Пашиняном трудно не согласиться – как уже отмечалось ранее, «султан» Реджеп Тайип Эрдоган рассматривает карабахскую кампанию как часть неоосманского имперского проекта.

Отношения Греции и Турции в годы правления Эрдогана стремительно портились, а в последнее время вообще балансировали на грани войны. Напомним, что Турция пытается «отжать» территориальные воды Эллады и покушается даже на сами греческие острова. Конфликт между двумя странами–членами НАТО привел к трещинам внутри альянса. Грецию поддержала Франция, продемонстрировав готовность оказать Афинам реальную военную помощь. Кроме того, Париж традиционно находится в особо тесных отношениях с Ереваном, в силу присутствия влиятельной армянской диаспоры.

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Однако и с Азербайджаном Франция все еще поддерживает тесные контакты, в том числе по военно-технической линии. Как сообщал в прошлом году Sputnik Азербайджан , Баку проявлял интерес к закупкам французских истребителей-бомбардировщиков Dassault Rafale, обсуждались совместные проекты производства бронетехники. Но не теперь любые сделки окажутся под вопросом. Турция, похоже, берет своих младших «азербайджанских братьев» под твердую опеку. Так, Алиев недавно потребовал извинений от Макрона – после того, как французский лидер сообщил о переброске протурецких боевиков из Сирии на фронта Карабаха, на помощь азербайджанским войскам.

Наконец, под угрозой оказались и добрые отношения Азербайджана с Израилем. Еврейское государство традиционно слывет одним из основных поставщиков современных вооружений для азербайджанской армии, а закавказская республика поставляет в Израиль до 40% требуемой тому нефти. По данным арабской прессы, в последних числах сентября Израиль вновь отправил Азербайджану два борта, заполненных оружием. Но дружбе Баку и Тель-Авива может настать конец. Ведь эрдогановская Турция по крайней мере с 2010 года находится в жесткой конфронтации с Израилем.

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В самом Баку считают надуманными подозрения в зависимости политической линии Азербайджана от великодержавных планов Эрдогана. «Те страны, которые признают территориальную целостность Азербайджана, поддерживают нашу борьбу против армянской агрессии – безусловно, наши друзья и партнеры. Турция нам – братская страна. Но ни одна страна в мире не может повлиять на выработку политических приоритетов Баку, в том числе планов контртеррористической операции на нашей территории», – заявил газете ВЗГЛЯД бакинский политолог Тофик Аббасов.

«Ереван сейчас пытается создать в мире антиазербайджанский фронт, пользуясь услугами Греции, Кипра, Франции и некоторых других стран». «Но мы не ведем борьбу со странами, которые, к сожалению, поддерживают Армению, не понимая, что реально происходит в зоне операции в Карабахе», – подчеркнул Аббасов.

Что касается известных сложностей в отношениях Турции с Израилем или с режимом Башара Асада в Сирии, то нас это не касается, добавил собеседник.

Но именно нынешний поток братской помощи Турции Баку может принудить Алива отныне следовать линии Эрдогана, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Эта взаимозависимость двух тюркских государств возникла давно», – сказал парламентарий газете ВЗГЛЯД. Помимо сугубо экономических и геополитических соображений, к примеру, Турция активно содействует международному признанию актом геноцида гибель азербайджанского населения в карабахском городе Ходжалы в 1992 году. Азербайджан, в свою очередь, помогает Турции отрицать на международном уровне факт геноцида армян 1915 года в Османской империи, добавил депутат.

«Азербайджан попал в слишком глубокую зависимость от Турции – тем, что он сейчас «одолжился» в связи с нынешней войной в Карабахе.

Не исключаю, что в отношениях и с другими странами Баку – по настоянию Эрдогана – теперь будет вынужден следовать в фарватере Турции», – полагает Затулин. В частности, по воле Анкары Баку может пойти и на охлаждение отношений с Израилем. Впрочем, полагает собеседник, возможен и такой вариант, при котором Эрдоган сочтет выгодным для себя сохранение азербайджано-израильских контактов по экономической и военно-технической линиям.

«Критика за наступление в Карабахе, которой Азербайджан сейчас удостоился со стороны мировых держав, обязательно включает в себя упоминание турецкого фактора в конфликте. Тем самым получается, что президент Алиев больше не имеет собственного веса, а все решения за него как будто принимаются в Анкаре», – заметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. При этом, заметил собеседник, такой подход не может не раздражать Алиева, который отнюдь не считает себя младшим партнером Турции.

«У Алиева есть собственная позиция, интересы. В данном случае амбиции Эрдогана как защитника исламского или тюркского мира совпали с линией Азербайджана в решении карабахской проблемы силовым путем, – полагает Семенов. – Турция просто пришла на помощь Алиеву, для которого пришло время для такой операции. В любом случае решение принималось в Баку, а не в Анкаре».

Востоковед не верит и в то, что Баку под нажимом Турции начнет разрывать выгодные связи с еврейским государством. «То же касается, например, и контактов Азербайджана и Эмиратов, у которых с турками тоже далеко не самые добрые отношения, – отметил эксперт. – В целом, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе много пересекающихся линий, в этих альянсах все непросто».

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