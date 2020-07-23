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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:31  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздораФото: Michael Zegers/Global Look Press
В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Родня Окуджавы уничтожает память своими руками

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если госпожа вдова хочет получить песню в свое личное пользование, то она может уже начать копить деньги на возмещение расходов на производство кино, звукозапись, а также продвижение этой песни по кинотеатрам и телеканалам. Мало не покажется. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Из-за островка в Средиземном море может начаться большая война

              Райский уголок Кастелоризо оказался островом раздора   23 июля 2020, 14:26
              Фото: Michael Zegers/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

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              В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него?

              Немецкая пресса накануне сообщила о том, что канцлер Ангела Меркель «одним звонком предотвратила военный конфликт Турции и Греции» из-за богатых газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Театром боевых действий могли стать воды вокруг греческого островка Кастелоризо, расположенного всего в трех километрах от турецкого побережья.

              Поводом явились новые «сейсмические исследования» (фактически разведка потенциальных запасов полезных ископаемых), которые ведет турецкое исследовательское судно Oruc Reis в этом районе, вопреки неоднократным предупреждениям со стороны Афин.

              Как отмечает Tagesspiegel, начиная со вторника многочисленные корабли ВМФ Турции двигались в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря к югу от греческих островов Родос и Крит. В ту же акваторию были стянуты и силы греческого флота. Об этом также сообщило греческое государственное телевидение. Во вторник вечером непосредственно к Кастелоризо были направлены 18 турецких боевых кораблей и истребители ВВС Турции, после чего греческий флот объявил состояние тревоги.

              Далее, как утверждают германские Tagesspiegel и Bild, Меркель и позвонила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису. В пресс-службе немецкого правительства, впрочем, не подтвердили то, что канцлер выступила посредницей между двумя враждующими странами НАТО – хотя звонок Эрдогану действительно имел место.

              Как бы то ни было, судно Oruc Reis ушло из опасного района. Возможно, свою роль сыграла и не Меркель. Чуть ранее Госдепартамент США обратился к Анкаре с призывом «остановить все планы действий» в спорных водах на востоке Средиземного моря. Турция загодя предупредила об исследованиях к югу и востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.

              В конце июня начальник греческого генштаба Константинос Флорос заявил о готовности «сжигать» всех, кто вторгнется на территорию страны. 

              Год назад Афины пригрозили Турции санкциями со стороны ЕС, в ответ на что Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море. Нервозность Греции вызвали планы турок в отношении шельфа этнически близкого грекам Кипра. Добавим, что турки втянули в противостояние вокруг месторождений и Израиль.

              Но, пожалуй, самым уязвимым участком оказался Кастелоризо. Как уже говорилось выше, этот маленький скалистый остров расположен рядом с побережьем Турции: до турецкого порта Каш всего семь километров, при том, что до ближайшей крупной греческой территории –острова Родос – порядка сотни километров, и 580 километров от материковой Греции. Второе название Кастелоризо – «Мейисти», что значит «крупнейший» (остров самый большой в крошечном прибрежном архипелаге). У этой территории с населением около полутысячи человек – бурное боевое прошлое.

              Во время войны греков за независимость от Османской империи, жители острова – кастелоризоты – потопили несколько турецких кораблей в бухте Антальи. Остров тем не менее оставался под османским господством до Первой мировой войны, когда здесь происходили бои Антанты с турками. До 1945 года Кастелоризо принадлежал Италии (вместе с островами Додеканеса – Родосом и другими), и во время Второй мировой вновь стал ареной боев. Здесь высаживался британский десант, остров бомбили самолеты люфтваффе, он был под немецкой оккупацией.

              В греческую «родную гавань» Меийсти–Кастелоризо вернулся лишь в 1947-м. Для эллинской родины это стало хорошим приобретением, и не только потому, что этот райский уголок с гротами, дорическим акрополем и рыцарским замком привлекает туристов. Остров площадью меньше десятка квадратных километров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тысяч кв. километров. Турция же признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка. Поэтому турецкое геологоразведочное судно и зашло в акваторию южнее Кастелоризо, которую греки считают исключительной экономической зоной.

              Геологическая служба США, напомним, оценивает общие запасы Восточного Средиземноморья в 3,45 трлн кубометров газа и 3,8 млрд баррелей нефти. По другим оценкам, запасы углеводородов – вдвое больше.

              Как отмечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский, турки определили границы шельфовой зоны не в соответствии с Конвенцией по морскому праву, а по собственному усмотрению. «Демонстрация Эрдоганом турецкой силы имеет политический подтекст. Это касается и отношений с Грецией, и договора с Ливией, где у Турции также присутствует нефтегазовый интерес», – сказал Раевский газете ВЗГЛЯД. Помимо экономического интереса, свою роль могут сыграть и имперские амбиции Эрдогана, считает эксперт. Надеин-Раевский напомнил о том, что Османское государство владело всеми островами Эгейского моря, большая часть которых ныне принадлежит Греции.

              «Речь идет о назревающем военном конфликте.

              Греческая армия приведена в состояние боевой готовности, как и положено. Ведь отдавать свои земли ни одно государство не хочет», – подчеркнул собеседник.

              «Военно-морские силы Турции и Греции примерно сопоставимы, – пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. – Основу турецкого флота составляют надводные корабли класса «фрегат». Это пять-семь частично устаревших судов американской постройки конца 60-х – начала 70-х годов «Оливер Х. Перри». Кроме того, есть около двух десятков универсальных судов, способных выполнять функции ударных, противолодочных, а также использоваться для целей ПВО, около 30 катеров тактического значения, в том числе ракетных, вооруженных крылатыми ракетами малого радиуса действия».

              Подводный флот Турции представлен 12 подводными лодками германской постройки проекта 209 и 212, добавил Сивков. «Греческий флот сходен с турецким по численности и видовому составу. Там также есть корабли класса «фрегат», но они имеют ограниченное боевое значение в силу своего возраста. Основу греческого флота составляют ракетные катера, также имеются подводные лодки», – указал военный эксперт. Действия флота могут быть поддержаны силами ВВС Турции – 470 самолетов. У Греции порядка 390 самолетов (включая военно-транспортные и транспортные) и вертолетов. Турецкая армия в блоке НАТО вторая по численности – 510 тыс. человек. Греческая армия насчитывает 160 тыс. человек, а военный бюджет – вдвое ниже турецкого: 6 млрд долларов против 12.

              «Погасить амбиции Эрдогана может только сила. Ничего другого этот политик не принимает. Хватит ли у этого международного сообщества стремления заставить Турцию соблюдать международные договоры, трудно сказать», – отметил Надеин-Раевский.

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