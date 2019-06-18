Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море

Евросоюз не имеет полномочий для определения границ в Средиземном море, заявил замглавы турецкого МИД Фарук Каймакджи.

«Говоря об энергетике, я думаю, что нам не стоит брать в пример то, что происходит в Средиземном море. Мы должны сотрудничать, но нельзя посредством морских проектов пытаться зафиксировать границы государств. Границы государств могут быть определены только конкретными странами, о которых идет речь, но не Евросоюзом», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что у Евросоюза нет юрисдикции для определения границы ни в Черном, ни в Средиземном море. Также Каймакджи выразил надежду, что энергетика станет сферой не конфликтов, а сотрудничества.

Ранее греческий премьер Алексис Ципрас заявил, что ЕС может ввести санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит суверенные права Греции и Кипра.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не стала комментировать возможность принятия санкций из-за работ Турции на шельфе у Кипра.

Напомним, на шельфе в исключительной экономической зоне Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что у нее есть право на природные богатства в регионе, однако США требовали от Анкары прекратить бурение.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назревающем конфликте между Турцией и Грецией за кипрский шельф.