США потребовали от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра

Соединенные Штаты настоятельно требуют от турецких властей остановить морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и считают действия Турции в высшей степени провокационными, говорится в заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

В Госдепе отметили, что «этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе», передает ТАСС.

«Мы настоятельно требуем от турецких властей остановить эти операции и призываем все стороны к сдержанности», – подчеркивается в документе.

Ранее Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в этот район буровое судно «Фатих», которое с утра субботы находится в ИЭЗ Кипра. Турция намерена проводить буровые работы в течение четырех месяцев.

В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила на шельфе и в ИЭЗ Кипра большие месторождения природного газа, так запасы месторождения «Афродита» оцениваются примерно в 140 млрд кубометров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назревающем конфликте между Турцией и Грецией за кипрский шельф.