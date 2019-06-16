Греция пригрозила Турции санкциями ЕС

Европейский союз может ввести санкции в отношении Турции, если Анкара нарушит суверенные права Греции и Кипра, заявил греческий премьер Алексис Ципрас по итогам внеочередного заседания правительственного Совета по иностранным делам и обороне.

Ципрас сообщил, что провел заседание в связи с провокациями Турции в исключительной экономической зоне Кипра, где Анкара ведет геологоразведку. Он заверил, что греки могут чувствовать себя в абсолютной безопасности. «Турецкая провокация и нарушение Турцией международного права – это признак не силы, а слабости», – приводит его слова РИА «Новости».

Премьер-министр Греции отметил, что его стране за последние годы удалось обзавестись сильными международными союзниками. По его словам, позиция Греции и Кипра была подтверждена последовательными решениями саммита Евросоюза, который однозначно осуждает нарушения международного права и провокации Турции.

Ципрас сказал, что вместе с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом они намерены подготовить почву для введения санкций против Турции со стороны стран Европейского союза, если будет подтверждено, что Анкара провела бурение в исключительной экономической зоне Кипра.

На шельфе в ИЭЗ Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. США требовали от Турции прекратить бурение.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о назревающем конфликте между Турцией и Грецией за кипрский шельф.