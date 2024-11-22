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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    22 ноября 2024, 10:10 • Новости дня

    Российские ученые первыми в мире начали изучать гигантские вирусы из Арктики

    Tекст: Александра Юдина

    Российские ученые из «Арктического плавучего университета» начали исследование гигантских вирусов из Арктики, возраст которых превышает 30 тыс. лет, а размеры позволяют видеть их под обычным микроскопом, сообщает портал Ferra.

    Российские исследователи первыми в мире приступили к изучению гигантских вирусов, обнаруженных в Арктике, передает «Царьград».

    Вирусы были найдены в ходе летней экспедиции на судне «Профессор Молчанов». Особенность этих микроорганизмов заключается в том, что их размер превышает стандартные вирусы более чем в тридцать раз, что позволяет разглядеть их под обычным световым микроскопом.

    Образцы были собраны на островах Северного Ледовитого океана, в том числе на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Эти вирусы, извлеченные из вечной мерзлоты Якутии, имеют возраст более 30 тысяч лет. Ученые отмечают, что данные образцы также отличаются сложным набором генов в своем геноме, что делает их уникальными для исследования.

    Экспедиция, которую проводила команда исследователей, стала первым подобным исследованием в истории указанных арктических островов. Ученые считают, что результаты изучения этих вирусов могут привести к значительному прорыву в биологии и понимании эволюции вирусов в экстремальных условиях.

    Ранее ученые обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные «зомби-вирусы».

    21 ноября 2024, 20:32 • Новости дня
    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске

    Путин: Россия нанесла удар баллистической ракетой «Орешник» по объекту ВПК Украины

    Путин: Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении, об этом в своем обращении к россиянам заявил президент России Владимир Путин.

    Президент в ходе своего телеобращения в связи с последними ударами западных дальнобойных ракет по России сообщил, что 21 ноября российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по промышленному объекту в Днепропетровске, выпускающему вооружения и ракетную технику.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении», – приводит слова Путина РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что удар был нанесен в ответ на применение американского и британского оружия.

    Он отметил, что ракетчики назвали новую ракетную систему «Орешник». Эти новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2-3 км в секунду, существующие системы ПРО противника их не перехватывают, сказал президент.

    В случае дальнейшего использования в качестве ответных мер удары комплексом «Орешник» по объектам на территории Украины, российская сторона будет заранее предлагать мирным жителям и гражданам дружественных государств покинуть опасные зоны. «Будем делать это по гуманитарным соображениям. Открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника», – отметил глава государства.




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    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску

    Reuters: По Днепропетровску нанесен удар межконтинентальной баллистической ракетой

    Украина заявила об ударе МБР по Днепропетровску
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    По украинскому Днепропетровску нанесен групповой ракетный удар, включая применение межконтинентальной баллистической ракеты МБР, передает Reuters и Financial Times со ссылкой на ПВО Украины.

    Против ВСУ впервые была применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом сообщает Financial Times. Украинские силы ПВО заявили, что ракета, не оснащенная ядерной боеголовкой, была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами  по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Использование межконтинентальной баллистической ракеты произошло после того, как Украина запустила произведенные в США ракеты дальнего действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadows по российской территории.

    На этой неделе Россия изменила свою ядерную доктрину, снизив порог для первого использования ядерного оружия, что свидетельствует о возможной эскалации напряженности.

    По данным Reuters, американские и британские союзники Украины должны были быть предупреждены о запуске, чтобы предотвратить срабатывание системы предупреждения о ракетной атаке.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о применении западных ракет Storm Shadow по цели в Курской области новой эскалацией и безответственной позицией.

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    21 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»

    Медведев прокомментировал пуск ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины

    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал испытание новой ракеты средней дальности «Орешник» в боевых условиях.

    Медведев сделал заявление в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) после атаки на объект ОПК Украины. «Значит, это то, чего вы хотели? Что ж, вы, черт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», – написал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не уведомляла США и другие страны о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», так как таких обязательств нет.

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    21 ноября 2024, 19:24 • Новости дня
    Европейские лидеры договорились посетить парад Победы в Москве

    Фицо и Вучич договорились вместе посетить парад Победы в Москве 9 мая 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич планируют посетить парад Победы в Москве в 2025 году, чтобы подчеркнуть значение борьбы с фашизмом.

    В ходе визита в Белград Фицо отметил: «Я надеюсь, что могу сказать, что в мае мы договорились, что поедем в Москву вместе, потому что мы разделяем одно и то же мнение о том, как бороться с фашизмом и уважать страны, которые присутствовали при освобождении наших государств в конце Второй мировой войны», сообщает ТАСС.

    Ранее президент Сербии подчеркнул, что Сербия и Словакия готовы противостоять попыткам переписать историю и защитить результаты борьбы против фашизма. Эти позиции лидеры озвучили в ходе совместных переговоров, где была подтверждена их решимость сохранять историческую память и усиливать сотрудничество в этой области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва намерена пригласить зарубежных лидеров на празднование 80-летия Победы в 2025 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание посетить Москву на это мероприятие, считая это личным долгом. Президент Владимир Путин открыт к контактам с другими лидерами, включая Фицо, хотя конкретные планы пока отсутствуют.

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    21 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами

    Песков: Россия надеется на ответственную позицию Запада по ядерному сдерживанию

    Кремль ответил на заявление Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия занимает ответственную позицию в вопросах ядерного сдерживания и ожидает от Запала аналогичного подхода, исключающего провокационные действия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы подчеркивали в контексте нашей ядерной доктрины, что Россия занимает ответственную позицию в плане того, чтобы прикладывать максимум усилий по недопущению подобного ядерного конфликта», – заявил Песков.

    Он добавил, что Москва рассчитывает на аналогичный подход от других стран, избегая провокационных действий, передает ТАСС.

    Заявление Песков сделал в ответ на высказывания Пентагона о готовности США к обмену ядерными ударами.

    Ранее президент России Владимир Путин обновил ядерную доктрину, в которой ядерный ответ возможен при угрозе суверенитету России, создаваемой обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    21 ноября 2024, 20:56 • Новости дня
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    На Западе сделали предварительный анализ о пущенной Россией по Украине ракете «Орешник»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запустила ракету средней дальности по Украине, а не межконтинентальную баллистическую (МБР), пишет Reuters со ссылкой на представителя США.

    Как пишет Reuters, представитель США опроверг заявление Киева о запуске Россией межконтинентальной баллистической ракеты. По результатам предварительного анализа, речь идет о ракете средней дальности, сообщили агентству два западных чиновника.

    В четверг издание Financial Times сообщило, что против ВСУ впервые была якобы применена межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), не оснащенная ядерной боеголовкой. В статье издания говорилось, что она была выпущена вместе с несколькими крылатыми ракетами по городу Днепропетровску на юге Украины.

    Однако в вечернем обращении Владимир Путин заявил, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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    21 ноября 2024, 20:42 • Новости дня
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    Британские СМИ усомнились в способности армии страны отразить ядерный удар России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля. Участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу.

    Как пишет обозреватель Daily Mail Стивен Гловер, применение Украиной британских ракет Storm Shadow для удара по российской территории вызвало серьезную тревогу в Британии. Об этом сообщает РИА «Новости». Гловер выразил озабоченность возможным ядерным ответом Москвы и отметил, что Британия, в отличие от Израиля, не имеет средств для сбития такой ракеты.

    Дополнительную обеспокоенность вызывает информация агентства Bloomberg о том, что украинские вооруженные силы впервые применили ракеты Storm Shadow для атаки на Россию. Ранее Украина обстреляла Брянскую область шестью баллистическими ракетами ATACMS. Это происходит на фоне сообщений о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе описаны условия перехода к использованию ядерного оружия, среди которых указан массированный взлет средств воздушно-космического нападения, включая крылатые ракеты и беспилотники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Британии Джон Хили отказался комментировать удары украинских ракет Storm Shadow вглубь территории России, сославшись на угрозу оперативной безопасности. F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км, и, по словам генерал-майора авиации Владимира Попова, применение истребителя будет преимущественно на малых высотах.

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    21 ноября 2024, 20:23 • Новости дня
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    Путин выступил с обращением об ударах западными ракетами и ответе России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выступил с обращением к личному составу ВС России и россиянам, чтобы проинформировать о последних событиях в зоне спецоперации. Газета ВЗГЛЯД приводит полный текст обращения главы государства.

    «Хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, граждан нашей страны, наших друзей во всем мире, а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России, о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства.

    Продолжая курс на эскалацию спровоцированного Западом конфликта на Украине, США и их союзники по НАТО ранее заявили о том, что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации. Экспертам хорошо известно, и российская сторона это неоднократно подчеркивала, что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран-производителей такого оружия невозможно.

    19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты.

    Возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьезных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области.

    Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены.

    В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение.

    Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Полагаем, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению.

    Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира.

    Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.

    Разумеется, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как «Орешник», на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны. Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию.

    Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено.

    Подчеркну еще раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий.

    Если в этом кто-то еще сомневается, то напрасно – ответ всегда будет», – говорится в заявлении президента. Его выступление опубликовано на официальном сайте главы государства.


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    22 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    Минфин США объявил присоединение банков к российской СПФС «красным флагом»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Подключение иностранных банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ России рассматривается как «красный флаг» (red flag, тревожный сигнал), заявило подведомственное Минфину США управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

    OFAC пригрозило «более агрессивно» реагировать «на иностранные финансовые учреждения, которые предпринимают подобные действия», передает РБК.

    «Кроме того, иностранным финансовым учреждениям следует с осторожностью относиться к своим связям с учреждениями, присоединившимися к СПФС, поскольку такие банки могут быть каналами для обхода российских санкций», – говорится в заявлении OFAC.

    Минфин США указывает, что Россия предлагает партнерам работать через СПФС. Так, оказавшиеся под санкциями иранские банки уже присоединились к системе.

    СПФС была создана в 2014 году для передачи электронных сообщений по финансовым операциям, чтобы российские банки могли совершать внутренние и трансграничные переводы в случае их отключения от SWIFT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк, банк «Центрокредит». При этом ранее США временно ослабили санкции против российских банков, разрешив им проводить энергетические сделки до 30 апреля, чтобы избежать перебоев с энергоснабжением зимой.

    Коментарии (6)
    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

    Коментарии (3)
    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    21 ноября 2024, 11:51 • Новости дня
    Анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14

    Алиханов сообщил о первых полетах импортозамещенного МС-21 в марте-апреле 2025 года

    Анонсирован первый полет импортозамещенного МС-21 с двигателем ПД-14
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минпромторге сообщили о намеченных на конец марта – начало апреля 2025 года первых полетах полностью импортозамещенного самолета МС-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14.

    По его словам, первые полеты полностью импортозамещенного самолета МС-21 запланированы на конец марта – начало апреля 2025 года, передает ТАСС.

    Алиханов заявил: «В начале следующего года у нас, собственно, уже начнутся сертификационные полеты на нашем полностью отечественном ПД-14».

    Он также отметил, что работы над отечественным широкофюзеляжным самолетом с двигателями ПД-35 продолжаются и завершатся после 2030 года. По его словам, точные сроки пока не определены, но «работа, самое главное, она идет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первые поставки российского пассажирского самолета МС-21 в авиакомпании могут начаться в 2025 году, а гендиректор Ростеха Сергей Чемезов объявил о планах начать серийный выпуск самолетов МС-21 с 2025 года и Superjet New с 2026 года, несмотря на сложности с ключевой ставкой.

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    21 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Персонал Hennessy устроил забастовку против поставок коньяка в Китай в бочках

    Сотрудники Hennessy бастовали против планов экспортировать коньяк в бочках в Китай

    Персонал Hennessy устроил забастовку против поставок коньяка в Китай в бочках
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Работники Hennessy во Франции начали забастовку в ответ на введение Китаем 35% пошлин на бренди из ЕС, протестуя против планов компании по экспорту коньяка в бочках.

    Забастовка, в которой принимают участие от 500 до 600 сотрудников, проходит в департаменте Шаранта региона Новая Аквитания. Это составляет половину всего штата компании, насчитывающего 1100 человек, сообщает Sud Ouest.

    Протестующие собрались у главного офиса компании, установив барбекю и баннеры с логотипами профсоюзов. Организаторы забастовки из профсоюзов «Всеобщая конфедерация труда» и «Сила рабочих» заявили, что не планируют прекращать акцию и призывают к масштабной манифестации профессионалов отрасли на следующей неделе.

    Компания Hennessy предложила экспортировать коньяк в бочках, чтобы избежать 35% пошлин, которые КНР наложила на импортируемые в бутылках бренди. Также Hennessy планирует найти подрядчика в Китае для бутилирования продукции. Эта мера будет тестироваться, чтобы определить влияние на качество напитка.

    Сотрудники выражают опасения, что такие изменения в процессе производства могут привести к массовым сокращениям сотрудников компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай обратился в ВТО с иском против пошлин Евросоюза на китайские электромобили, считая их незаконными. Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. США продолжают свою атаку на российские СПГ-проекты, четвертая волна санкций затронула китайские компании и специализированные суда.

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