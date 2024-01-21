Ученые обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные «зомби-вирусы»

The Guardian: В вечной мерзлоте Сибири найдены грозящие пандемией вирусы

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что ученые опасаются, что древние сибирские вирусы могут вызвать вспышку неизвестных заболеваний в случае глобального потепления, специалисты изучили штаммы этих «микробов Мафусаила», которые также называют вирусами-зомби, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Эксперты начали планировать создание арктической сети мониторинга, нацеленной на выявление случаев заболеваний, которые были вызваны древними микроорганизмами.

Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя рассказал, что вирусы, которые были выделены способны заражать только амебы и не представляли риска для человека, но были идентифицированы геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека.

Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.