В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?37 комментариев
Ученые обнаружили в вечной мерзлоте Сибири опасные «зомби-вирусы»
The Guardian: В вечной мерзлоте Сибири найдены грозящие пандемией вирусы
Найденные в вечной мерзлоте Сибири древние вирусы могут стать причиной новой пандемии, пишет британская газета The Guardian.
Издание пишет, что ученые опасаются, что древние сибирские вирусы могут вызвать вспышку неизвестных заболеваний в случае глобального потепления, специалисты изучили штаммы этих «микробов Мафусаила», которые также называют вирусами-зомби, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.
Эксперты начали планировать создание арктической сети мониторинга, нацеленной на выявление случаев заболеваний, которые были вызваны древними микроорганизмами.
Генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя рассказал, что вирусы, которые были выделены способны заражать только амебы и не представляли риска для человека, но были идентифицированы геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека.
Ранее сообщалось, что во время Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.