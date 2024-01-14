Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.13 комментариев
В Давосе решили обсудить «болезнь X», в 20 раз более смертоносную, чем коронавирус
В ходе Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) планируется обсудить «болезнь X», которая якобы многократно может превзойти по количеству смертей пандемию коронавируса.
Эта новая неизвестная «болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем пандемия коронавируса, об этом предупреждала Всемирная организация здравоохранения, сообщили организаторы форума, передает РИА «Новости».
В ходе встречи планируется обсудить то, как нужно подготовить системы здравоохранения к предстоящим вызовам. На ней планируется участие главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, министра здравоохранения Бразилии и других экспертов по здравоохранению. Она пройдет 17 января.
В 2020 году ВОЗ сообщала, что первым «патогеном X» стал коронавирус SARS-CoV-2, но есть вероятность возникновения новых. Этому способствуют разработки биологического оружия и изменения окружающей среды.