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Польша решила не сбивать повернувший на Украину беспилотник
Оперативное командование польских Вооруженных сил заявило, что в ночь на вторник воздушное пространство страны было на короткое время нарушено беспилотником.
Объект был зафиксирован во время удара России по целям на западе Украины. «Объект непрерывно отслеживался военными радиолокационными системами по всему маршруту полета. Ситуация постоянно контролировалась, и было дано разрешение на сбитие объекта», – заявили в ведомстве, передает «Интерфакс».
Отмечается, что БПЛА затем изменил курс на восток. Из-за риска для гражданского населения польские военные решили воздержаться от применения оружия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник внешнеполитическое ведомство Польши сообщило о намерении вызвать российского посла.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш бездоказательно заявил о вторжении российских объектов в воздушное пространство республики.
Также Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о превентивном поднятии в воздух военной авиации в связи с якобы активностью Вооруженных сил России на украинской территории.