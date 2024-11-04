Китай подал иск в ВТО против тарифов ЕС на электромобили

Китай обжаловал в ВТО пошлины ЕС на импорт своих электромобилей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Китай подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против решения Евросоюза ввести пошлины на китайские электромобили, сообщает ТАСС. Министерство коммерции КНР выразило сожаление по поводу введения высоких пошлин и заявило о решимости защитить интересы индустрии электромобилей и глобальное сотрудничество в зеленой трансформации.

В заявлении министерства подчеркивается, что Китай решительно против введенных мер и считает действия Евросоюза нарушающими правила ВТО. Также указано, что данные меры являются примером торгового протекционизма, лишенного правовой основы. По мнению китайской стороны, эти действия ЕС препятствуют развитию индустрии электромобилей и глобальному сотрудничеству в этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил о решительном несогласии Венгрии с предложением Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины на китайские автомобили из-за опасений негативных последствий для европейской экономики и возможных ответных мер со стороны Китая. Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что торговая война с Китаем может поставить под удар всю европейскую экономику.