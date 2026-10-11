Силы ПВО за день уничтожили 112 украинских беспилотников

Минобороны: Российские силы ПВО за день сбили 112 украинских дронов

Tекст: Ольга Иванова

Дежурные силы противовоздушной обороны России уничтожили 112 украинских беспилотных летательных аппаратов в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны.

В официальном сообщении военного ведомства уточняется, что вражеские средства были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Смоленской областей. Кроме того, попытки атак дронов успешно пресекли над Московским регионом и Республикой Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские средства противовоздушной обороны за день сбили 62 украинских дрона над 14 регионами России.

В четверг военные уничтожили шесть вражеских беспилотников над Севастополем.

В среду силы ПВО отразили атаку пяти аппаратов на этот же город.