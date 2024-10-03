Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
Сийярто назвал «ритуальным убийством» введение ЕС высоких пошлин на китайские автомобили
Венгрия выразила решительное несогласие с предложением Еврокомиссии о введении высоких таможенных пошлин на китайские автомобили, опасаясь негативных последствий для европейской экономики и ответных мер Китая, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Он пояснил, что Венгрия заявила о своем намерении голосовать против предложения Еврокомиссии ввести высокие таможенные пошлины на китайские автомобили. Сийярто подчеркнул, что такие меры могут серьезно навредить конкурентоспособности европейской экономики и вызвать ответные действия со стороны Китая. По его словам, это станет «ритуальным убийством» будущей конкурентоспособности Евросоюза, передает РИА «Новости».
Сийярто отметил, что китайские власти уже начали принимать ответные меры, введя проверки и ограничения на некоторые продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из ЕС. Он выразил опасение, что значительная часть западноевропейского экспорта в Китай, который ежегодно составляет сотни миллиардов евро, может оказаться под угрозой. Это, в свою очередь, усугубит экономические проблемы стран Евросоюза.
Венгрия считает, что введение таких пошлин противоречит интересам европейских автопроизводителей и является крайне рискованным шагом. Сийярто подчеркнул, что его страна будет решительно сопротивляться этой инициативе, опасаясь за будущее европейской экономики и сохранение торговых связей с Китаем.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Китаю удался торговый удар по Европе.