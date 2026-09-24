Европейские цены на газ выросли из-за угрозы зимнего дефицита

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 874 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые котировки на газ в Европе в четверг днем замедлили рост, поднявшись на 2,8% – почти до 874 долларов за тысячу кубических метров, передает РИА «Новости»

Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 869,1 долларов, прибавив 2,2% к расчетной цене предыдущего дня.

К середине дня показатель достиг 873,8 долларов за тысячу кубометров. Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда цена составила 3892 долларов. После заметного снижения котировки вновь пошли вверх на фоне конфликта на Ближнем Востоке в текущем году.

Средние цены в марте подскочили почти на 60% к февралю, а по итогам августа достигли 745,4 долларов. В начале сентября стоимость преодолела отметку в 900 долларов. Эксперты не исключают, что зимой цена может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением хранилищ, уровень которых, по данным Gas Infrastructure Europe, остается самым низким для этого времени года с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне биржевые цены на газ в Европе опустились до 856 долларов за тысячу кубометров.

Во вторник котировки достигли отметки в 885 долларов.

В середине сентября стоимость голубого топлива превысила тысячу долларов.