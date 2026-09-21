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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

    18 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин: «Единая Россия» держит на контроле программу социальной догазификации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин высоко оценил роль «Единой России» в реализации и расширении программы социальной догазификации, охватившей уже более 1,6 млн домовладений.

    Путин в ходе телемоста по подключению новых объектов к газовым сетям рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, сообщается на сайте «Единой России». «Партия предложила расширить программу газификации, ввести дополнительные механизмы поддержки граждан. И эти инициативы «Единой России» были реализованы на практике», – сообщил Путин.

    Глава государства отметил, что программа охватила школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и садовые товарищества. Более 400 образовательных и медицинских учреждений, а также котельных уже получили газ. По его словам, для 13 льготных категорий граждан, включая многодетные семьи, участников специальной военной операции и инвалидов первой группы, введены субсидии на покупку газового оборудования и проведение работ на участках.

    Президент подчеркнул, что законодательные решения для реализации программы принимались при активном участии «Единой России». Он добавил, что за последние два десятилетия газовая инфраструктура значительно расширилась – с 40 регионов в 2005 году до 73 в настоящее время. Доступ к сетевому газу способствует созданию новых предприятий, рабочих мест и снижению экологической нагрузки, особенно в крупных городах.

    Особое внимание уделяется сельской местности, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится более 60% всего возводимого жилья в стране. К началу сентября текущего года возможность подключения получили 1,62 млн домовладений, из которых более 1,2 млн уже газифицированы. Программа социальной газификации носит бессрочный характер и будет продолжена во всех регионах, включая Сибирь и Дальний Восток.

    Напомним, президент России Владимир Путин открыл новые объекты социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства напомнил о мировом лидерстве России по объемам запасов природного газа.

    Партия «Единая Россия» запланировала осуществить более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения к 2030 году.

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    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    18 сентября 2026, 19:55 • Новости дня
    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги

    Путин посоветовал россиянину потратить сэкономленные на газе деньги на подарок жене

    Путин дал совет пенсионеру, куда потратить сэкономленные на газе деньги
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин посоветовал жителю Ульяновской области купить подарок супруге на средства, сбереженные благодаря программе социальной газификации.

    Путин предложил жителю Ульяновской области Виктору Фомину купить жене подарок на деньги, сэкономленные благодаря социальной газификации, сообщает РИА «Новости». Во время видеоконференции, посвященной открытию новых объектов газоснабжения, Фомин рассказал, что за три года использования природного газа его семья сэкономила более 170 тыс. рублей. Он поблагодарил главу государства за бесплатное подключение региона к газу.

    «На сэкономленные деньги, я думаю, что вы сделаете хороший подарок (вашей жене). Я готов присоединиться к этому тоже», – сказал Путин, подчеркнув снижение нагрузки на семейный бюджет по оплате услуг ЖКХ.

    Кроме того, российский лидер поздравил супругов Фоминых с 50-летием совместной жизни и пожелал им всего наилучшего. Он также поблагодарил мужчину за вклад в решение вопросов газификации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин одобрил распространение программы социальной газификации на сельские дома культуры.

    Также глава государства потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал значительными результаты реализации этой программы в стране.

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    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

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    18 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    Путин призвал использовать крупнейшие в мире российские запасы газа на благо страны
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа, заявил президент России Владимир Путин на церемонии запуска новых объектов социальной газификации.

    Путин в ходе открытия объектов социальной газификации напомнил о мировом лидерстве страны по объемам запасов природного газа, передает РИА «Новости». «Отмечу, что Россия располагает крупнейшими в мире запасами газа», – сказал российский лидер.

    По словам Путина, этот ресурс должен в первую очередь служить самой стране. «Наша задача в том, чтобы этот ресурс, в первую очередь, служил нашей стране, позволял развивать экономику и социальную сферу, повышать качество жизни граждан», – добавил президент.

    Ранее в пятницу глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах.

    До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Газпрома Алексей Миллер заявил о полном суверенитете и первом месте России по запасам этого топлива.

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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

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    18 сентября 2026, 19:05 • Новости дня
    Президент поддержал предложения «Единой России» по расширению соцгазификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации. В нее планируется включить сельские Дома культуры, а регионам дополнительно направить 1,2 млрд рублей на субсидии гражданам.

    Инициативы в ходе телемоста, посвященного подключению новых объектов к газу, представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Он сообщил, что в регионах растет число обращений с просьбой распространить программу на сельские учреждения культуры, сообщает сайт ЕР.

    По словам Якушева, сейчас поступает большое количество обращений из регионов о расширении перечня  объектов социальной газификации. «На это действительно есть большой запрос», – сказал Владимир Якушев. Кроме того, субъекты РФ направили предложения о выделении 1,2 млрд рублей на дополнительное подключение домовладений. Эти средства позволят увеличить число граждан, которые смогут воспользоваться программой.

    Владимир Путин поручил правительству проработать обе инициативы.

    Глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что за последние пять лет газификация охватила 2150 населенных пунктов. «Таких показателей история российской газовой отрасли, да и мировой, просто не знает», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, ежедневно к газовым сетям подключают до тысячи домов. Техническая возможность газификации уже обеспечена для 1,9 млн домовладений.

    Во время телемоста газ поступил на пять котельных космодрома «Восточный» в Амурской области, в котельную школы и детского реабилитационного центра в селе Новый Дол Ульяновской области, а также в новый Дом культуры деревни Кильдишево в Чувашии. В дагестанском селе Ричаганих подключили первое домовладение – дом сестры участника специальной военной операции. В деревне Финеево Владимирской области газ подали в котельную фельдшерско-акушерского пункта, который обслуживает жителей пяти деревень.

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    18 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Путин открыл новые объекты социальной газификации в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в запуске объектов социальной газификации в регионах страны.

    Глава государства по видеосвязи дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах, передает РИА «Новости». Доступ к ресурсу получили школа и детский дом-интернат в Ульяновской области, фельдшерско-акушерский пункт во Владимирской области и Дом культуры в Чувашии.

    Кроме того, к газоснабжению подключат пять котельных космодрома Восточный в Амурской области, частные дома в Тверской области и Дагестане. Также завершено строительство межпоселкового газопровода в Нижегородской области.

    В 2021–2025 годах в России газифицировали 2  тыс. 150 населенных пунктов, при этом основной объем работ пришелся на сельскую местность. Возможность подключения получили свыше 335 тыс. домовладений и 1 500 котельных. В уже газифицированных населенных пунктах с 2021 года по поручению президента действует программа социальной газификации: газопроводы до границ участков прокладывают бесплатно для жителей, которые оплачивают только работы на своей территории.

    На 1 сентября 2026 года газ подведен к границам 1,62 млн домовладений. Активно продолжается газификация садовых товариществ, к сетям подключены котельные 419 медицинских и образовательных учреждений. Для 13 льготных категорий граждан предусмотрены региональные субсидии не менее 100 тыс. рублей на работы внутри участка, покупку и установку газового оборудования.

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил итоги реализации программы социальной газификации в стране.

    Несколькими днями ранее специалисты подключили к сетевому газу новые социальные объекты в Омской, Новгородской и Воронежской областях.

    Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал выполнить все поставленные задачи по газификации России четко в срок.

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    18 сентября 2026, 21:50 • Новости дня
    Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал западные страны к дружественным отношениям, предупредив о неизбежности ответных мер в противном случае.

    Глава государства выступил с призывом к мирному сосуществованию на заседании военно-промышленной комиссии, передает РИА «Новости». По словам президента, отсутствие конструктивного диалога вынудит российскую сторону принимать ответные меры.

    «Так и хочется им сказать: «Давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать». Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет», – подчеркнул Путин.

    В июне президент России призвал недругов отказаться от конфронтации.

    В январе глава государства заявил о готовности восстановить отношения с европейскими странами.

    Осенью прошлого года российский лидер предложил западным политикам выстраивать конструктивные связи.

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    19 сентября 2026, 13:29 • Новости дня
    Сербская «Печат»: У Путина есть рецепт победы над Западом

    «Печать»: У Путина есть рецепт победы над Западом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейская политика милитаризации неизбежно приведет к власти политиков, готовых к диалогу с Россией, и президенту Владимиру Путину остается лишь дождаться этого момента, пишет сербская пресса.

    Политика милитаризации, проводимая европейскими странами в ущерб интересам собственных граждан, неизбежно приведет к власти силы, настроенные на диалог с Москвой, пишет сербская газета «Печат».

    «То, что у российского президента есть рецепт победы, было понятно по выражению его лица, когда вместе с остальными лидерами БРИКС он высаживал дерево на саммите в Нью-Дели. Из этого корня появится будущий мир», – подчеркивается в публикации.

    Издание отмечает, что сейчас для Москвы главным фактором является терпение. Впереди ключевые политические события: ноябрьские выборы в США, президентские выборы во Франции в апреле и немецкие парламентские выборы, намеченные на 2029 год. Россия не форсирует события, ожидая политических изменений на Западе.

    Сербские журналисты уверены, что продолжение финансирования и вооружения Киева лишь ускорит масштабные перемены в Европе. Пока российская армия перемалывает противника, Париж и Берлин сами сдадут позиции без единого выстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция, Германия и Британия разрабатывают собственный формат переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских политиков к диалогу с Владимиром Путиным. А политолог Алексей Мартынов назвал БРИКС сообществом единомышленников для формирования новой системы международных отношений.

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    18 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    Bild: Германия планирует ввести потолок цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство ФРГ намерено снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля на фоне ближневосточного кризиса, пишет Bild.

    Руководство Германии рассматривает комплекс мер для стабилизации ситуации на заправках, передает ТАСС со ссылкой на Bild. С 1 октября планируется уменьшить энергетический налог на 14 центов. С учетом сопутствующего снижения налога на добавленную стоимость каждый литр обойдется водителям дешевле на 17 центов.

    Кроме того, максимум к первому января в государстве должен заработать механизм предельных цен на бензин и дизель. За основу планируется взять успешный опыт Бельгии и Люксембурга. Точные параметры немецкой модели пока находятся в стадии разработки.

    Необходимость экстренных мер вызвана историческим скачком цен. В четверг средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 2,471 евро за литр, побив установленный днем ранее максимум. Бензин при этом немного подешевел, опустившись до 2,308 евро.

    Резкое подорожание углеводородов напрямую связано с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ситуацию на мировых рынках дополнительно осложняют повреждения инфраструктуры и серьезные сбои в логистических цепочках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Руководство фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвало власти срочно снизить НДС на горючее.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро за один литр.

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    18 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    В Чехии предупредили о наступлении нового энергетического кризиса в Европе

    Вице-премьер Чехии Гавличек: Европа вступает в новый энергетический кризис

    Tекст: Денис Тельманов

    Европа вступает в новый энергокризис, от которого сильнее всего пострадают страны центральной части европейского континента, считает первый вице-премьер Чехии Карел Гавличек.

    Оптовая стоимость природного газа на европейском рынке достигла максимума с конца 2022 года, передает РИА «Новости». На этом фоне чешский политик выступил на международной конференции по вопросам энергетической безопасности.

    «Мы вступаем в следующую фазу энергетического кризиса, от которого больше всего пострадают страны центральной части континента. Войны на Украине и Ближнем Востоке ведут к резкому росту цен», – заявил Гавличек.

    Потребители пока не ощутили серьезного удара из-за долгосрочных контрактов, однако тарифы неизбежно вырастут через несколько месяцев. Цена газа на хабе TTF превысила 84 евро, что более чем вдвое выше показателей начала года.

    Для стабилизации ситуации Прага ищет союзников. Министр предложил отложить внедрение системы квот на выбросы ETS 2, запланированное на 2028 год.

    Также республика планирует добиваться ограничения действующей системы для ряда промышленных отраслей.

    Европейские страны допустили серьезные ошибки при поспешном переходе на новые стандарты, отметил глава ведомства. При дальнейшем удорожании энергоносителей правительство готово установить предельные цены на электричество без ущерба для государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg предрекло Европе суровую зиму из-за стремительного роста цен на энергоносители.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал ошибкой поспешный отказ от атомной энергетики и российского газа.

    Жесткая конкуренция европейских стран с Азией за сжиженный природный газ спровоцировала очередной скачок стоимости топлива.

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    18 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Итальянский истребитель получил повреждения при ударе в Саудовской Аравии

    Итальянский истребитель Eurofighter поврежден при ударе в Саудовской Аравии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сообщил о повреждении истребителя Eurofighter F-2000 в результате удара по военной базе в Саудовской Аравии.

    Итальянский истребитель Eurofighter F-2000 получил повреждения при атаке на авиабазу Таиф в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». На территории объекта дислоцируются военнослужащие Италии.

    «В атаке был поражен итальянский самолет F-2000, который находился внутри базы в удаленном районе. Другого ущерба технике или инфраструктуре, используемым нашим персоналом, нет», – заявил Крозетто. Военное ведомство уточнило, что итальянские солдаты и офицеры не пострадали, а меры безопасности для их защиты были усилены заранее.

    Глава Минобороны поручил начальнику Главного штаба Вооруженных сил Италии генералу Лучано Портолано и другим высокопоставленным офицерам проанализировать развитие ситуации. Командование также оценит состояние военнослужащих и разработает возможные варианты дальнейших действий на базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в результате удара хуситов по Саудовской Аравии пострадали 11 человек.

    В марте неизвестный беспилотник уничтожил итальянский летательный аппарат на военной базе в Кувейте.

    Несколькими днями ранее ракета поразила место размещения итальянского военного контингента в иракском Эрбиле.

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    18 сентября 2026, 22:38 • Новости дня
    Путин указал на отработку странами Европы захвата гражданских судов на Балтике

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские военные учения в Балтийском море проводятся для отработки захвата гражданских судов, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    По словам Путина, у Москвы нет агрессивных намерений в отношении Европы, и Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями, сообщается на сайте Кремля.

    «Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли очередные учения в Балтийском море. Цель, в том числе, – отработка захвата гражданских судов. Это нормально? Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовятся к захвату гражданских судов», – заявил президент.

    Он обратил внимание на то, что те же страны выражают озабоченность и осуждают происходящее в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, но сами готовятся к похожим действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин предупредил Запад о последствиях отказа от дружественных отношений.

    Ранее Путин заявил о готовности России зеркально отвечать на попытки захвата торговых судов.

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    18 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на газификацию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин потребовал жестко контролировать стоимость газового оборудования для частных домов, чтобы не допустить чрезмерного удорожания услуг по газификации.

    Путин распорядился взять под строгий контроль стоимость оборудования, необходимого для подведения газа к частным домовладениям, передает РИА «Новости». Выступая на открытии объектов газификации по видеосвязи, он подчеркнул важность доступности этих услуг для населения.

    «При этом отдельно обращаю внимание коллег, что стоимость газового оборудования, к которому возвращаюсь еще раз, для дома достаточно все-таки высока. И здесь, конечно, нельзя допускать чрезмерного необоснованного роста цен», – заявил российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства дал старт работе новых газораспределительных сетей в нескольких регионах. Также российский лидер пообещал продолжить программу социальной газификации в Сибири и на Дальнем Востоке.

    Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил в своевременном выполнении всех поставленных задач по газификации России.

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    Берлин выбрал жизнь под властью ГДР

    Выборы в региональные парламенты Германии продолжают завершаться сенсациями. На сей раз партия канцлера Фридриха Мерца потерпела в Мекленбурге – Передней Померании такое поражение, какого ей не наносил никто и никогда. А власть в столице она уступила не просто своим врагам, а тем, кто правил Берлином во времена ГДР. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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