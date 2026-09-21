Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов
Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов
Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.
Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».
Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.
Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.
В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.
В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.
В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.