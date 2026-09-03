Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Европе предрекли суровую зиму из-за дефицита газа
Bloomberg: Европе предстоит суровая зима из-за резкого роста цен на энергоносители
Европа столкнется со сложной зимой из-за стремительного роста цен на энергоносители и слабой готовности к скачку спроса, пишет Bloomberg.
В среду газовые котировки на лондонской бирже ICE впервые с декабря 2022 года превысили отметку в 900 долларов, передает РИА «Новости».
«У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса», – говорится в материале Bloomberg.
Аналитики отмечают, что запасы газа в Европе находятся на минимальном уровне для этого времени года за всю историю наблюдений с 2009 года. Обычно они покрывают около трети спроса в холодный период, но ближневосточный конфликт нарушил глобальные поставки. Региону придется жестче конкурировать за сжиженный природный газ, поддерживая высокие цены.
Особенно трудная ситуация наблюдается в Германии, где хранилища заполнены лишь немногим более чем наполовину. Поздние закупки Берлина могут спровоцировать рост цен и усилить конкуренцию внутри Европы. Дополнительным риском выступает подорожание дизельного топлива на фоне ограниченных мощностей нефтепереработки.
Напомним, перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских хранилищах упали до рекордно низкого уровня.
Отказ властей Германии от централизованных закупок топлива спровоцировал риск резкого подорожания энергии.
Экстремальная летняя жара дополнительно осложнила задачу создания необходимых резервов.