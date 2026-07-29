Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, российские граждане достойно реагируют на попытки западных стран и киевского режима дестабилизировать обстановку внутри государства, передает ТАСС.

В интервью Андрею Кондрашову министр подчеркнул, что противники стремятся посеять хаос в стране из-за неудач на фронте.

«Если в Москве уже, в Питере ощущаются эти беспилотные атаки, а то, что происходит в приграничных районах, приграничных областях Российской Федерации, там просто они испытывают на себе все тяготы военного положения. И я очень горд, честно говоря, за то, что народ это воспринимает правильно», – сказал глава дипломатического ведомства.

Министр добавил, что люди реагируют на происходящее так, как велела история и победители нацизма. Он напомнил о ежедневном прогрессе российских сил в ходе специальной военной операции. По словам дипломата, оппоненты пытаются компенсировать провалы на поле боя террористическими актами, чтобы нарушить привычный уклад жизни граждан.

Ранее Лавров заявил, что европейские страны стремятся сохранить режим Владимира Зеленского в качестве плацдарма против России.

Лавров также заявил, что в НАТО обсуждают идеи о расчленении Российской Федерации.

Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку как нешуточную, указав на консолидацию западного мира против Российской Федерации.