Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Лавров: Запад не избавился от мании рабовладельческого величия
Западные страны до сих пор не смогли избавиться от мании колониального и рабовладельческого величия, заявил глава МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.
По его словам: «Запад до сих пор не избавился от мании своего колониального и, не побоюсь этого слова, рабовладельческого величия», передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что Россия в условиях сложной конкурентной борьбы отстаивает свои законные права в формирующемся многополярном миропорядке. Он отметил, что Москве часто приходится действовать вопреки нежеланию западных стран унять свои амбиции и вести диалог на равных.
Глава МИД добавил, что западное меньшинство не готово строить отношения на основе суверенного равенства и международного права. Лавров выразил сожаление, что страны Запада не хотят сотрудничать на равноправной и уважительной основе со всеми, кто готов работать по принципам международного права.
Ранее Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, сообщил, что Россия вместе с партнерами по БРИКС будет выстраивать независимые от санкций Запада торговые и финансовые платформы.
