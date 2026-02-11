Лавров: Запад не избавился от мании рабовладельческого величия

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам: «Запад до сих пор не избавился от мании своего колониального и, не побоюсь этого слова, рабовладельческого величия», передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия в условиях сложной конкурентной борьбы отстаивает свои законные права в формирующемся многополярном миропорядке. Он отметил, что Москве часто приходится действовать вопреки нежеланию западных стран унять свои амбиции и вести диалог на равных.

Глава МИД добавил, что западное меньшинство не готово строить отношения на основе суверенного равенства и международного права. Лавров выразил сожаление, что страны Запада не хотят сотрудничать на равноправной и уважительной основе со всеми, кто готов работать по принципам международного права.

Ранее Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме, сообщил, что Россия вместе с партнерами по БРИКС будет выстраивать независимые от санкций Запада торговые и финансовые платформы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил о готовности России защищать свои законные права.