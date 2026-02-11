Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Путин наградил Эрнста орденом «За доблестный труд»
Гендиректор Первого канала Константин Эрнст удостоен ордена «За доблестный труд» за значительный вклад в развитие российских СМИ и многолетнюю работу.
Президент России Владимир Путин вручил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту орден «За доблестный труд», сообщает РИА «Новости». Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте официального опубликования правовой информации.
В документе отмечается, что награда присуждена Эрнсту «за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». Константин Эрнст возглавляет Первый канал с 1999 года и считается одной из ключевых фигур в российском медиасообществе.