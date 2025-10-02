Путин призвал Запад отказаться от враждебных планов против России

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, такие попытки не дали результата, и теперь пришло время сосредоточиться на создании новых, конструктивных связей с Россией, передает ТАСС.

«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, страдать, строили планы – один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении», – сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств.

Российский лидер подчеркнул, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.

Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.