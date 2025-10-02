В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Путин призвал Запад отказаться от враждебных планов против России
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал тех, кто грозил России, изменить этот курс.
По его словам, такие попытки не дали результата, и теперь пришло время сосредоточиться на создании новых, конструктивных связей с Россией, передает ТАСС.
«Вроде бы уже не раз шумели, угрожали полной блокадой, пытались заставить народ России, как они сами выражались, страдать, строили планы – один фантастичней другого. Мне кажется, что пора уже успокоиться, осмотреться, понять реалии и как-то выстраивать отношения в совершенно другом направлении», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств.
Российский лидер подчеркнул, что мировая система, несмотря на попытки изоляции, не может обойтись без России.
Он также предупредил желающих «потягаться» с Россией.