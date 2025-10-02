Путин предупредил желающих «потягаться» с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

«Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят «вольному – волю», пусть пробуют», – заявил глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях. Организация была основана в 2004 году, а свое название получила в честь озера Валдай, где проходила первая конференция в Великом Новгороде.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многополярность в современном мире уже стала реальностью. Президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.