В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин заявил о провале попыток Запада управлять миром
Путин: Попытки США и их союзников управлять миром провалились
Все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
По его словам, «нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать», передает РИА «Новости».
«Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей», – сказал Путин.
Напомним, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай».