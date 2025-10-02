Путин заявил о провале попыток Запада управлять миром

Путин: Попытки США и их союзников управлять миром провалились

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, «нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать», передает РИА «Новости».

«Да, могущество США и их союзников в конце ХХ века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать... Попытки были, но они все закончились неудачей», – сказал Путин.

Напомним, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков сообщил, что Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай».