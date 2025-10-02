Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае»

  • Новость часаПесков предупредил о последствиях поставки Киеву ракет «Томагавк»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция напала на «российский теневой флот»
    Макрон шлепнул по лицу премьера Албании после шутки о «конфликте с Азербайджаном»
    Названы марки автомобилей для работы в такси из расширенного списка Минпромторга
    Эксперт объяснил сообщения о передаче Украине разведданных США для ударов по России
    МИД обвинил Киев в провокациях и срыве переговоров
    Дипломат объяснил запуск Россией выборов нового генсека ООН
    Макрон предложил задерживать танкеры с российской нефтью
    В Госдуме призвали запретить песни скандальных артистов в школе
    В Купянске сдалась в плен группа бойцов бригады ВСУ «Кара-Даг»
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    20 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    8 комментариев
    2 октября 2025, 17:04 • Новости дня

    Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин намерен затронуть вопросы современного международного положения и его истоков на форуме клуба «Валдай», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Давайте дождемся с вами выступления президента. Очевидно, что о нынешней ситуации он будет говорить, и о предтече этой ситуации, о возможных формах развития ее», – сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал приезд Путина на «Валдай».

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Комментарии (20)
    1 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль спрогнозировал обсуждение во всем мире выступления Путина на «Валдае»

    Песков: Выступление Путина на «Валдае» будет обсуждаться во всем мире

    Кремль спрогнозировал обсуждение во всем мире выступления Путина на «Валдае»
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин 2 октября обратится к участникам 22-го заседания клуба «Валдай» с ежегодной программной речью, за которой будут внимательно следить во всем мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что речь главы государства на заседании клуба «Валдай», как и в предыдущие годы, станет событием, которое будут обсуждать и анализировать во всем мире, передает ТАСС.

    «Это его ежегодное традиционное выступление. Без преувеличения, во всем мире это выступление ждут с нетерпением», – заявил Песков.

    Он также заявил, что содержание речи Путина не зависит от сиюминутной конъюнктуры и не переписывается из-за текущих событий. Песков добавил, что президент традиционно выступает с концептуальными заявлениями, которые не подвергаются изменениям под влиянием внешней обстановки.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября.

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 18:10 • Видео
    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

    Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 20:07 • Новости дня
    Собянин раскрыл логику развития городов

    Собянин на заседании клуба «Валдай» раскрыл логику развития городов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках заседания международного клуба «Валдай» прошла закрытая сессия, посвященная вопросам урбанизации и роли городов, в которой участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Председатель совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что детали встречи не разглашаются, однако основное внимание уделялось логике развития и существования городов в современном мире, передает ТАСС.

    По словам Быстрицкого, обсуждение вышло интенсивным, а участники рассматривали функции городов через призму политического анализа, их роль в глобальных процессах и специфику урбанистических образований. Мэр Москвы принял участие в обсуждении особенностей развития мегаполисов.

    Ранее эксперты клуба «Валдай» оценили глобальные изменения в мире.

    Комментарии (10)
    1 октября 2025, 14:15 • Новости дня
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва ожидает реакции американского лидера Дональда Трампа на предложения президента России Владимира Путина по вопросу Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

    Он отметил, что пока была только короткая позитивная реплика от официального представителя Белого дома, передает ТАСС.

    По словам Рябкова, за закрытыми дверями чувствуется стремление США разобраться в деталях российских инициатив. Однако замминистра выразил сомнения, что Вашингтон даст развернутую публичную реакцию. «Поскольку заявление сделано президентом, я думаю, мы вправе ожидать президентской же реакции из Вашингтона», – подчеркнул он.

    Напомним, Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал инициативу Путина по ДСНВ шагом к предотвращению гонки вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением по ДСНВ.

    Комментарии (7)
    30 сентября 2025, 21:23 • Новости дня
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    Трамп заявил, что Путин назвал США «самой горячей страной»
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп, выступая перед военными на базе в Вирджинии, заявил, что президент России Владимир Путин якобы охарактеризовал Соединенные Штаты как «самую горячую страну в мире».

    «У нас самая горячая страна в мире, даже близко такой нет. Путин сказал это мне», – сказал Трамп на встрече, которую транслировал YouTube-канал министерства войны США (Минобороны), передает «Газета.Ru».

    Президент США отметил, что встреча с российским лидером на Аляске была «хорошей». Американский лидер также выразил разочарование действиями Путина, заявив, что, по его мнению, глава России «должен был завершить конфликт за неделю».

    Ранее Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России. Он также вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 18:25 • Новости дня
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.

    Додик отметил, что форум привлекает внимание не только политиков, но и ученых, а также представителей СМИ из разных стран, передает ТАСС.

    «Этот форум – нечто, что привлекает внимание крупных политиков из региона и мира, но также и ученых, средств массовой информации. Главный день, конечно, четверг, когда на форуме будет присутствовать президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин, и он обратится к форуму. У меня будет возможность поговорить с ним», – заявил Додик.

    В апреле Путин принял Додика в Кремле.

    В мае во время выступления в Национальном центре «Россия» Додик заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Коллекция одежды с цитатами Путина пополнилась новыми моделями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые экземпляры одежды с высказываниями президента России Владимира Путина представили в универмаге Национального центра «Россия».

    Коллекция пополнилась вещами с фразами: «В душе каждый стремится к успеху», «Россия – это люди, а не просто территория», «Вот элита – те, кто Родину защищает», «А мы, безусловно, нация победителей», передает ТАСС.

    Наибольшим спросом пользуется мерч с цитатой Путина: «Вот мы с вами – команда, и вся страна сегодня у нас одна команда».

    По словам продавца-консультанта, популярными остаются футболки с фразой «Next time in Moscow», которую президент произнес на Аляске на пресс-конференции с Дональдом Трампом, а также толстовка со старой цитатой про баллистическую ракету «Орешник».

    Среди иностранных покупателей востребованы вещи с надписями «Главное – добиться результата», «Надо обязательно смотреть в будущее», «Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!». Одежда выполнена в цветах российского триколора и в черном цвете. Ее приобретают как мужчины и женщины, так и дети.

    Ранее маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа на Аляске.

    Глава МИД Сергей Лавров прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью «СССР». После этого свитеры, как у Лаврова, раскупили на маркетплейсах за полдня.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 18:02 • Новости дня
    Трамп вновь призвал провести встречу Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости провести встречу между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Он подчеркнул, что урегулировать конфликт возможно только при участии обоих глав государств, передает РИА «Новости».

    «Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это – с позиции силы», – сказал Трамп.

    Напомним, Путин приглашал главу киевского режима Владимира Зеленского в Москву, однако тот отказался от такой двусторонней встречи.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 04:35 • Новости дня
    Песков парой слов ответил на вопрос, почему у Путина нет аккаунта в соцсетях
    Песков парой слов ответил на вопрос, почему у Путина нет аккаунта в соцсетях
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    У президента России Владимир Путин нет личных страниц в социальных сетях, потому что это все «не его», а необходимая информация размещается на страницах Кремля, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует [заводить], он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает», – рассказал он ТАСС.

    Песков ранее сообщал, что администрация президента готовит дайджесты и  рассказывает об основных темах, поэтому Путин в курсе происходящего в том числе в  соцсетях.

    «Есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», отмечал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин летом впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина.

    Пресс-секретарь президента Песков заявил, что Путин активно знакомится с вопросами, поступающими от граждан для прямой линии.

    Комментарии (3)
    1 октября 2025, 03:17 • Новости дня
    Guardian рассказала об оценке Лукашенко спецпосланником США Келлогом

    Guardian: Келлог высоко оценил представления Лукашенко о Путине

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине, пишет Guardian со ссылкой на источник.

    По информации Guardian, Келлог «в частном порядке говорил, что высоко оценивает представления Лукашенко о российском лидере». Некоторые представители Вашингтона рассматривают белорусского лидера как возможного посредника в переговорах с Москвой по вопросу урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко провел встречу с Келлогом в Минске 21 июня. В августе Лукашенко провел телефонный разговор с Дональдом Трампом.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 03:35 • Новости дня
    Эксперты клуба «Валдай» оценили глобальные изменения в мире
    Эксперты клуба «Валдай» оценили глобальные изменения в мире
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «Клуб «Валдай»

    Tекст: Ирма Каплан

    В Сочи 29 сентября открылось XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», стартовой дискуссией которого стала презентация доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок».

    Презентация специального Валдайского доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок» запустила дискуссионное движение клуба. Его  авторы попытались донести идею о том, что нынешнее состояние мира стабильно, а государства приспосабливаются к происходящим изменениям. И вовсе не нужно устраивать революцию, чтобы вернуть все к эфемерному стабильному и лучшему прошлому.

    «То, что еще вчера представлялось современным или незыблемым, сегодня – уже пройденный этап. А то, что выглядело безнадежной архаикой, снова обретает актуальность», – отметили авторы доклада.

    По их мнению, современный мир удивительно устойчив к вызовам, порождаемым двигателями его развития, а его устойчивость связана с более фундаментальными изменениями как структуры мира, так и внутреннего развития государств. Это просто новые времена, которые не надо ни с чем сравнивать, указано в презентации.

    Как отметил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», целью доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок» было создать почву для максимально широкого обмена мнениями.

    «Мы исходим из того, что есть потрясения, которые переживает современный мир, но видим поводы отметить, что мир не скатывается в катастрофу, а движется к демократизации системы международных отношений. Мы выдвигаем тезис о том, что в современном мире отсутствует революционный потенциал. Все страны мира в сравнительной степени довольны и недовольны миром, в котором мы живем, но отсутствуют стимулы и предпосылки для слома международного порядка и всеобщей войны», – отметил он.

    В рамках первой сессии, которая была посвящена теме «Что такое многополярность? Симфония, анархия, баланс или непрерывный конфликт?», участники обсудили это явление и свои взгляды на него.

    К примеру, Рик Санчес, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT считает, что концепция и миссия многополярности в том, что мир не контролируется одной силой. Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России напомнил, что идея многополярности оформлена довольно давно.

    «Основание ООН было ознаменовано рассуждением о том, что ООН должна базироваться на консенсусе государств. После 1945 года в международных отношениях сложилось очевидное силовое равновесие. Хорошая новость в том, что сейчас создание нового миропорядка не сопряжено с большим конфликтом», – отметил он.

    При этом Таха Озхан директор по исследованиям Института Анкары говорит, что многополярность окончательно еще не сложилась. Тогда как Венкатеш Варма, посол Индии в Российской Федерации (2018–2021) и член Национального совета по вопросам безопасности считает, что многополярность – неотъемлемый элемент независимости, и достичь этого полностью невозможно.

    Тимофей Бордачев также указал на то, что вопрос о многополярности сейчас является структурирующим для международной политики и дискуссий о ней.

    «Если пять-семь лет назад все обсуждали, придет ли многополярность на смену тому мировому порядку, который установился после окончания холодной войны, то сейчас многополярность является данностью. Как государства взаимодействуют в условиях изменившегося мира? Как они могут решать свои вопросы в условиях отсутствия единого центра?» – перечислил он актуальные вопросы современности.

    Вторая сессия заседания была посвящена теме «Региональные конфликты. Рецепты решения в многополярном мире». Как заметил Федор Лукьянов, директор по научной работе клуба «Валдай», при крайне нестабильной обстановке, которая сложилась в международных отношениях, в мире нет сил, готовых взорвать ситуацию и произвести революционные изменения в своих интересах.

    «Революционные изменения происходят, но не по воле каких-то отдельных стран или групп стран, а в результате фундаментальных сдвигов во всех сферах человеческой деятельности», – считает он.

    На третьей сессии «Война как цель и средство. Милитаризация и применение силы в современном мире» участники поделились мнениями о конкуренции между растущими полюсами силы и возможности вернуться к балансу.

    По мнению программного директора клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, военная сила возвращается в арсенал внешней политики.

    «Мы видим более интенсивные и масштабные конфликты, более разнообразное применение сил и средств. Происходит возвращение к классическому балансу сил, к классике международных отношений, когда военные действия закрепляли тот или иной результат на поле боя, а дипломаты, отталкиваясь от него, заключали соглашения», – сказал он.

    Четвертая сессия предложила к обсуждению тему «Воля народа и что с ней делать? Судьба демократии в мире манипуляций» .Программный директор клуба «Валдай» Антон Беспалов в рамках этой сессии напомнил, что демократия теперь не обязательно либеральная демократия западного образца.

    «Страны Глобального Юга и мирового большинства ценят демократию и гордятся ею, но категорически против того, чтобы качество их демократии оценивали по каким-то единым лекалам, разработанным на Западе», – сказал он.

    В Сочи 20 сентября прошло Открытие XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие продлится до 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

    Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений во избежание многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом. 

    29 сентября в рамках заседания клуба «Валдай» прошла презентация доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок?»

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Определены темы предстоящих переговоров Путина в Таджикистане

    МИД России раскрыл тему переговоров Путина во время визита в Таджикистан

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября, где ожидаются обсуждения экономического и гуманитарного сотрудничества, а также ситуации в регионе, сообщил посол России в республике Семен Григорьев.

    Григорьев отметил, что президента будет сопровождать делегация высокого уровня, в которую войдут министры, отвечающие за силовой, экономический и гуманитарный блоки, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что во время визита Путина 9 октября в Таджикистан обсуждаться будет широкий круг тем, включая международную обстановку и региональную безопасность.

    Григорьев заявил, что «ожидаются большие и интересные результаты от предстоящих переговоров».

    Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели телефонный разговор и обсудили развитие двусторонних отношений.

    В начале сентября замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Путин планирует государственный визит в Таджикистан в октябре для переговоров по укреплению сотрудничества.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин назначил нового посла России в Йемене

    Путин назначил Кудрова послом России в Йемене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Евгения Кудрова на пост чрезвычайного и полномочного посла в Йеменской Республике.

    Соответствующий указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Кудрова Евгения Александровича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Йеменской Республике», – сказано в документе.

    В сентябре Путин подписал указ о назначении Александра Космодемьянского чрезвычайным и полномочным послом России в Южном Судане.

    В августе российский лидер назначил Виктора Воропаева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 13:37 • Новости дня
    Лавров анонсировал приезд Путина на «Валдай»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября, передает ТАСС.

    Министр отметил: «Конечно, главное событие [заседания] будет послезавтра, когда приедет президент Путин. Я думаю, что эта сессия будет самая насыщенная, и ждем нашего президента».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты клуба «Валдай» обсудили ключевые глобальные изменения, происходящие в мире.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В среду президент России Владимир Путин намерен встретиться с постоянными членами Совета безопасности для обсуждения актуальных вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, президент России Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что тематику встречи глава государства обозначит сам. После совещания у президента запланированы отдельные встречи, однако крупных мероприятий в его графике нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна не стремится увеличивать напряженность и не заинтересована в раздувании гонки вооружений. Путин отметил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться. Президент России обратил внимание на подготовку США к размещению средств перехвата в космосе.

    Комментарии (2)
    Главное
    МИД: В итальянских тюрьмах зафиксированы смерти российских граждан
    Россия вернула из украинского плена 185 военных и 20 гражданских
    Слуцкий переизбран председателем ЛДПР
    Депутат: Трамп был и остался нью-йоркским барыгой
    Французский генерал предостерег НАТО от атак на самолеты России
    Названы сроки запуска на Луну тяжелого российского лунохода
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Рыбин

    В чем секрет необычно крепкого рубля

    От российского рубля уже давно ждут ослабления на рынке. Ведь снижение доходов бюджета происходит в том числе по его вине. Тем более что многие факторы – от падения нефтяных котировок до геополитики – играют против рубля, но доллар по-прежнему 83, а не больше 100, как в начале года. В чем секрет необычной крепости российской валюты? И не грозит ли это резким обвалом? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Американских либералов будет искоренять армия

    Похоже, в политическом противостоянии внутри Соединенных Штатов – расколе между демократами и республиканцами, либералами и консерваторами – наступает принципиально новый этап. Президент США Дональд Трамп втягивает в этот конфликт Вооруженные силы – и хочет, чтобы армия боролась с его внутренними врагами. О чем идет речь и какими будут последствия? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    • Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации