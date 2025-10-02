Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае»

Эксперты клуба «Валдай» оценили глобальные изменения в мире

Tекст: Ирма Каплан

Презентация специального Валдайского доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок» запустила дискуссионное движение клуба. Его авторы попытались донести идею о том, что нынешнее состояние мира стабильно, а государства приспосабливаются к происходящим изменениям. И вовсе не нужно устраивать революцию, чтобы вернуть все к эфемерному стабильному и лучшему прошлому.

«То, что еще вчера представлялось современным или незыблемым, сегодня – уже пройденный этап. А то, что выглядело безнадежной архаикой, снова обретает актуальность», – отметили авторы доклада.

По их мнению, современный мир удивительно устойчив к вызовам, порождаемым двигателями его развития, а его устойчивость связана с более фундаментальными изменениями как структуры мира, так и внутреннего развития государств. Это просто новые времена, которые не надо ни с чем сравнивать, указано в презентации.

Как отметил Тимофей Бордачев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», целью доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок» было создать почву для максимально широкого обмена мнениями.

«Мы исходим из того, что есть потрясения, которые переживает современный мир, но видим поводы отметить, что мир не скатывается в катастрофу, а движется к демократизации системы международных отношений. Мы выдвигаем тезис о том, что в современном мире отсутствует революционный потенциал. Все страны мира в сравнительной степени довольны и недовольны миром, в котором мы живем, но отсутствуют стимулы и предпосылки для слома международного порядка и всеобщей войны», – отметил он.

В рамках первой сессии, которая была посвящена теме «Что такое многополярность? Симфония, анархия, баланс или непрерывный конфликт?», участники обсудили это явление и свои взгляды на него.

К примеру, Рик Санчес, ведущий шоу «Эффект Санчеса» на телеканале RT считает, что концепция и миссия многополярности в том, что мир не контролируется одной силой. Андрей Сушенцов, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России напомнил, что идея многополярности оформлена довольно давно.

«Основание ООН было ознаменовано рассуждением о том, что ООН должна базироваться на консенсусе государств. После 1945 года в международных отношениях сложилось очевидное силовое равновесие. Хорошая новость в том, что сейчас создание нового миропорядка не сопряжено с большим конфликтом», – отметил он.

При этом Таха Озхан директор по исследованиям Института Анкары говорит, что многополярность окончательно еще не сложилась. Тогда как Венкатеш Варма, посол Индии в Российской Федерации (2018–2021) и член Национального совета по вопросам безопасности считает, что многополярность – неотъемлемый элемент независимости, и достичь этого полностью невозможно.

Тимофей Бордачев также указал на то, что вопрос о многополярности сейчас является структурирующим для международной политики и дискуссий о ней.

«Если пять-семь лет назад все обсуждали, придет ли многополярность на смену тому мировому порядку, который установился после окончания холодной войны, то сейчас многополярность является данностью. Как государства взаимодействуют в условиях изменившегося мира? Как они могут решать свои вопросы в условиях отсутствия единого центра?» – перечислил он актуальные вопросы современности.

Вторая сессия заседания была посвящена теме «Региональные конфликты. Рецепты решения в многополярном мире». Как заметил Федор Лукьянов, директор по научной работе клуба «Валдай», при крайне нестабильной обстановке, которая сложилась в международных отношениях, в мире нет сил, готовых взорвать ситуацию и произвести революционные изменения в своих интересах.

«Революционные изменения происходят, но не по воле каких-то отдельных стран или групп стран, а в результате фундаментальных сдвигов во всех сферах человеческой деятельности», – считает он.

На третьей сессии «Война как цель и средство. Милитаризация и применение силы в современном мире» участники поделились мнениями о конкуренции между растущими полюсами силы и возможности вернуться к балансу.

По мнению программного директора клуба «Валдай» Ивана Тимофеева, военная сила возвращается в арсенал внешней политики.

«Мы видим более интенсивные и масштабные конфликты, более разнообразное применение сил и средств. Происходит возвращение к классическому балансу сил, к классике международных отношений, когда военные действия закрепляли тот или иной результат на поле боя, а дипломаты, отталкиваясь от него, заключали соглашения», – сказал он.

Четвертая сессия предложила к обсуждению тему «Воля народа и что с ней делать? Судьба демократии в мире манипуляций» .Программный директор клуба «Валдай» Антон Беспалов в рамках этой сессии напомнил, что демократия теперь не обязательно либеральная демократия западного образца.

«Страны Глобального Юга и мирового большинства ценят демократию и гордятся ею, но категорически против того, чтобы качество их демократии оценивали по каким-то единым лекалам, разработанным на Западе», – сказал он.

В Сочи 20 сентября прошло Открытие XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» на тему «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие продлится до 2 октября. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.

Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений во избежание многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.

29 сентября в рамках заседания клуба «Валдай» прошла презентация доклада «Доктор Хаос, или Как перестать бояться и полюбить беспорядок?»