Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»
Президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о намерении пообщаться с президентом России Владимиром Путиным во время форума «Валдай» в Сочи.
Додик отметил, что форум привлекает внимание не только политиков, но и ученых, а также представителей СМИ из разных стран, передает ТАСС.
«Этот форум – нечто, что привлекает внимание крупных политиков из региона и мира, но также и ученых, средств массовой информации. Главный день, конечно, четверг, когда на форуме будет присутствовать президент Российской Федерации господин Владимир Владимирович Путин, и он обратится к форуму. У меня будет возможность поговорить с ним», – заявил Додик.
В апреле Путин принял Додика в Кремле.
В мае во время выступления в Национальном центре «Россия» Додик заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться.