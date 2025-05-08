9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.2 комментария
Додик назвал Россию надежным другом
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время выступления в Национальном центре «Россия» заявил, что Россия является для его страны не просто другом, а надежным союзником, на которого можно положиться.
Он подчеркнул, что Республика Сербская поддерживает Россию, и отметил, что их народы объединяет взаимная дружба. «И на наше счастье, и на счастье России у нас есть [президент РФ] Владимир Владимирович Путин», – сказал Додик, передает ТАСС.
В своей речи он напомнил о ранних визитах в Москву и рассказал, что за время президентства Владимира Путина Россия достигла значительных успехов, особенно в социально-экономической сфере. По словам Додика, «Владимир Владимирович поднял Россию, он воскресил Россию».
Он также отметил, что старшее поколение хорошо помнит тяжелые времена, когда россияне стояли в очередях за товарами, однако эти времена остались в прошлом благодаря действиям российского президента.
Напомним, в четверг Додик прибыл в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летней годовщины Победы. Додик принял участие в мероприятии просветительского марафона Знание.Первые, начав свой визит с посещения Национального центра «Россия».