Tекст: Дарья Григоренко

Он подчеркнул, что Республика Сербская поддерживает Россию, и отметил, что их народы объединяет взаимная дружба. «И на наше счастье, и на счастье России у нас есть [президент РФ] Владимир Владимирович Путин», – сказал Додик, передает ТАСС.

В своей речи он напомнил о ранних визитах в Москву и рассказал, что за время президентства Владимира Путина Россия достигла значительных успехов, особенно в социально-экономической сфере. По словам Додика, «Владимир Владимирович поднял Россию, он воскресил Россию».

Он также отметил, что старшее поколение хорошо помнит тяжелые времена, когда россияне стояли в очередях за товарами, однако эти времена остались в прошлом благодаря действиям российского президента.

Напомним, в четверг Додик прибыл в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летней годовщины Победы. Додик принял участие в мероприятии просветительского марафона Знание.Первые, начав свой визит с посещения Национального центра «Россия».