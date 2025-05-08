9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.0 комментариев
В Национальном центре «Россия» Додик выступил перед российскими школьниками
Глава Республики Сербской Милорад Додик принял участие в мероприятии просветительского марафона Знание.Первые, начав свой визит с посещения Национального центра «Россия».
В Telegram-канале Национального центра «Россия» говорится, что Додик прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы. Визит начался с посещения НЦ «Россия», где Додик встретился с российскими школьниками и студентами. Он рассказал о значении Великой Победы и важности сохранения исторической памяти, а также ответил на вопросы участников встречи. Мероприятие проходит в рамках федерального просветительского марафона Знание.Первые.
Напомним, в четверг Додик прибыл в Москву, чтобы принять участие в праздновании 80-летней годовщины Победы.