В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин: Многополярность в мире уже сложилась
Многополярность в современном мире уже стала реальностью, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».
По словам российского лидера, ежегодный доклад валдайского клуба в нынешнем году посвящен вопросам многополярного, полицентричного мирового порядка, передает ТАСС.
Путин напомнил, что эта тема обсуждается уже давно, но сейчас требует особого внимания. Президент подчеркнул: «Уже по факту сложившаяся многополярность определяет те рамки, в которых действует государство».
Ранее президент России заявил, что все попытки влиять на другие государства и диктовать им свои условия завершились неудачей.