Путин: Россия явила миру высочайшую меру устойчивости
Россия проявила высочайшую меру устойчивости, заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин подчеркнул, что страна смогла выдержать сильнейшее внешнее давление, способное сломать даже коалицию государств, передает РИА «Новости».
«Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление, которое могло бы сломать не только отдельную страну, но целую коалицию государств», – заявил глава государства.
Ранее Путин отметил, что ведущие экономики Европы оказались в рецессии после введения антироссийских санкций.