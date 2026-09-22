Молдавия запланировала продлить полномочия «дочки» Газпрома на поставки газа

Молдавия захотела продлить права «Молдовагаза» на поставки газа в Приднестровье

Tекст: Тимур Шайдуллин

С таким предложением обратилось в Национальное агентство по регулированию энергетики Министерство энергетики страны, передает ТАСС. «Мы представили в НАРЭ предложение о продлении этого обязательства по поставке газа на левый берег компании «Молдовагаз» до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля», – заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету. Он добавил, что компания обязана создавать резервы в размере 15% от годового потребления.

Премьер-министр Василий Тофан отметил, что правительство ведет переговоры с «Молдовагазом» об обеспечении поставок в Приднестровье. По его словам, эти поставки оплачивают партнеры региона. Тофан подчеркнул, что в преддверии зимы необходимо гарантировать создание нужных запасов газа, при этом «Молдовагаз» обсуждает вопрос с основным акционером – Газпромом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года Приднестровье согласилось на поставки голубого топлива через компанию «Молдовагаз». Позже молдавское правительство выделило непризнанной республике 3 млн кубометров газа в долг.

После этого в регион поступила первая партия закупленного при поддержке России природного газа.