В центре Молдавии взорвался беспилотник

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в ночь на понедельник у села Лопатна Оргеевского района, сообщила пресс-служба полиции, передает РИА «Новости».

«Около полуночи в полицию Оргеева поступило сообщение от жителя села Лопатна, который сообщил, что видел за городом неизвестный летательный аппарат, возможно, беспилотник, который впоследствии взорвался. После предварительной проверки было установлено, что никто не пострадал», – говорится в сообщении на сайте полиции.

По данным правоохранителей, район взрыва оцепили экстренные службы. На место прибыли саперы для оценки возможных рисков и проведения расследования. В полиции уточнили, что работают совместно с компетентными национальными структурами, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Expres European опубликовал фото и видео с места, заявив, что дрон был украинским, и указал на надпись на корпусе «обережно гвинт рухома частина», что переводится как «осторожно, винт, подвижная часть». Официально эта версия пока не подтверждена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Молдавии подтвердило обнаружение на севере страны дрона, совершившего несанкционированный полет 30 марта 2026 года.

В конце апреля в центре Кишинева полиция обнаружила поврежденный объект, похожий на дрон.

На окраине села София в Дрокиевском районе Молдавии полиция обнаружила упавший беспилотник неизвестного происхождения.