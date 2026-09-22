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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Отключение подстанций оставило без света 83 тыс. жителей Донецка
    Жену Петросяна внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    30 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    19 комментариев
    22 сентября 2026, 19:44 • Новости дня

    Возбуждено дело о теракте после атаки ВСУ на машину скорой в Запорожской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России инициировал уголовное расследование по факту удара украинских войск по автомобилю скорой медицинской помощи в Запорожской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Главное следственное управление ведомства квалифицировало действия украинских военных по статье «Теракт». «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований», – сообщила Петренко, ее слова приводит канал СК в Max.

    Напомним, 18 сентября следователи возбудили аналогичное дело после удара дрона по дому главы участковой избирательной комиссии в Запорожской области.

    Двумя днями позже ведомство начало расследование террористической атаки беспилотников на жилые дома в Подмосковье.

    В конце августа Следственный комитет инициировал разбирательство из-за удара украинского аппарата по машине скорой помощи в Белгородской области.

    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    22 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    @ Stefan Jeremiah/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал строгий дресс-код на Неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, появившись среди мировых политиков в мешковатой одежде.

    Во вторник политик прибыл в штаб-квартиру организации в Нью-Йорке в кроссовках и пиджаке, который оказался ему явно велик, передает РИА «Новости». Из-за длинных рукавов гостю приходилось постоянно их поправлять.

    Абсолютное большинство участников мероприятия традиционно отдают предпочтение строгим темным костюмам, светлым рубашкам и классическим туфлям. Однако Зеленский предпочел надеть черную рубашку без галстука и брюки, собиравшиеся складками над спортивной обувью.

    Члены сопровождающей делегации также отказались от официального стиля. Один из представителей команды пришел на встречу в обычной ветровке.

    Напомним, президент США Дональд Трамп не внес Зеленского в расписание встреч на полях Генассамблеи ООН.

    В прошлом году Белый дом поинтересовался у украинских чиновников о наличии делового костюма для переговоров.

    Французские журналисты сравнили образ украинского лидера на саммите НАТО с диджеем.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения Украины в экономике и на фронте, прогнозируя сохранение этой негативной тенденции.

    Положение дел на Украине стремительно ухудшается как в экономической сфере, так и непосредственно в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, эта тенденция неизбежно продолжится в будущем.

    «Что касается таких заявлений Зеленского: сегодня очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день – и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах. Так будет продолжаться и дальше», – отметил Песков, комментируя слова Владимира Зеленского.

    Ранее Зеленский заявлял о готовности к прекращению огня без выдвижения условий и желании перейти к дипломатическому урегулированию. Представитель Кремля также подчеркнул, что в Киеве прекрасно осознают, какие решения необходимо принять для достижения устойчивого мира, а не просто временного перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Представитель Кремля заявил о плачевном состоянии киевского режима на фоне нехватки вооружений.

    Дмитрий Песков объяснил проявленную украинским руководством гибкость стремительно ухудшающейся экономической ситуацией.

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    22 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда

    Рубио: Атаки Украины на связанные с США нефтяные суда недопустимы

    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о недопустимости атак со стороны Киева на связанные с американской стороной нефтяные суда.

    Вашингтон выразил беспокойство в связи с атаками Киева на связанные с США суда, перевозящие нефть, передает РИА «Новости». По словам Рубио, американские власти считают такую ситуацию недопустимой.

    «Мы обеспокоены тем, что на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам – возможно, не специально – но подвергались атакам со стороны Украины», – рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены позволять, чтобы подобные инциденты продолжались в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США предостерегла Украину от нападений на суда в Черном море.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки по нефтяным объектам.

    Киев пообещал Вашингтону не бить по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

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    22 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский артист Тимофей Ухов, известный зрителям по многочисленным ролям в популярных отечественных сериалах, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

    Известный отечественный артист скончался 21 сентября, передает ТАСС. «Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», – сообщила агентству коллега покойного.

    Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За свою профессиональную карьеру он сыграл более 70 ролей в различных фильмах и телевизионных проектах.

    Российским зрителям артист больше всего запомнился по работе в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Ивановы-Ивановы», а также «Не родись красивой».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В конце августа из-за проблем с сердцем умер 52-летний актер детективных проектов Валерий Степанов.

    Весной друг петербургского артиста Александра Хомика сообщил о смерти звезды сериала «Тайны следствия».

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    22 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО

    Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты на Купянском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО, передает RT. Трагедия произошла на Купянском направлении в результате ракетного удара.

    Адвокат погибшего Сергей Анохин сообщил детали произошедшего. «В Полежаева попал осколок – и он скончался на месте», – рассказал защитник. Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что причиной гибели стала атака беспилотника и что политик умер в больнице.

    Известно, что бывший глава города отправился в зону проведения специальной военной операции осенью 2024 года. По информации адвоката, Полежаев проходил службу в составе штурмового отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне спецоперации погиб глава управы Белгорода Алексей Везенцев.

    В начале сентября врио губернатора Александр Шуваев озвучил данные о гибели более 660 белгородцев из-за украинских атак с февраля 2022 года.

    В тот же день один мирный житель скончался в результате удара вражеского дрона по маршрутному автобусу в Шебекино.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    22 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    МИД обвинил Украину во лжи о ситуации в Алешках

    Мирошник: Украина терроризирует жителей Алешек и врет об обстановке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек и распространении лжи о ситуации в городе.

    Мирошник сообщил, что Киев намеренно создает тяжелые условия для жителей города Алешки в Херсонской области, передает РИА «Новости». Дипломат указал на попытки украинской стороны дистанционно осадить населенный пункт.

    По его словам, цель таких действий – лишить горожан продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Кроме того, планируется разрушение местной энергосистемы.

    «Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские», – подчеркнул дипломат в беседе с агентством.

    Мирошник выразил уверенность, что обстановка в регионе изменится. Он связал это с наращиванием числа российских военных и военно-технических возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к Алешкам.

    В конце июля от атак дронов в этом городе пострадали три мирных жителя.

    Месяцем ранее в результате удара вражеского беспилотника погиб местный мужчина.

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    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    22 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Отключение подстанций оставило без света 83 тыс. жителей Донецка

    Мэр Кулемзин: Более 83 тыс. человек остались без света в Донецке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В девяти районах Донецка произошло масштабное отключение света, в результате которого без электроэнергии остались более 83 тыс. потребителей, сообщил мэр Алексей Кулемзин.

    «По информации АО «Юго-Западная Электросетевая Компания» «Донецкэнерго», в Буденновском, Ворошиловском, Калининском, Киевском, Кировском, Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Пролетарском районах частично обесточены 436 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остаются 83 604 абонента», – написал он в Max.

    Градоначальник также добавил, что в настоящее время специалисты ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии.

    В конце августа восемь человек пострадали при ударе ракетами Storm Shadow по Донецку.

    В середине августа местная жительница погибла в результате ночной атаки беспилотников на город.

    В ноябре прошлого года ударные дроны обесточили около 500 тыс. абонентов в республике.

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    22 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Суд арестовал гражданина Чехии за пикет у Мавзолея Ленина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской районный суд Москвы арестовал на 13 суток гражданина Чехии Михаила Пламенека за неповиновение полиции после пикета у Мавзолея Ленина.

    «Тверской районный суд города Москвы 22 сентября 2026 года рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении гражданина Чешской Республики Пламенека Михаила», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, передает ТАСС.

    Суд признал мужчину виновным в дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Кроме того, за нарушение порядка проведения пикета ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

    Днем 20 сентября Пламенек вышел к Мавзолею Ленина с плакатом на английском языке. Поскольку акция проходила на территории, прилегающей к резиденции президента России, где публичные мероприятия запрещены, иностранца задержали. При этом он отказался проследовать в отдел полиции и оказал сопротивление правоохранителям.

    В июле суд арестовал москвича на пять суток за выгул козы около Мавзолея Ленина.

    После этого инцидента юрист Иван Соловьев призвал ужесточить правила посещения Красной площади.

    Весной суд наказал студента десятью сутками ареста за бросок мокасина в саркофаг.

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    22 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Крыму высмеяли оправдания замгенпрокурора Украины из-за российского паспорта

    Константинов высмеял оправдания замгенпрокурора Украины из-за паспорта жены

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевой попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за получение его супругой российского гражданства.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за наличие у его супруги российского паспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что жена чиновника и ее родители получили гражданство России в 2014 году в Севастополе. Сам прокурор объяснил этот факт тем, что его супруга якобы стала жертвой навязанной паспортизации.

    «Это смешная и дешевая попытка оправдываться. Я думаю, в очереди она стояла за паспортом, чтобы по украинской традиции везде понадкусывать, в том числе и здесь. Кроме смеха это ничего не вызывает», – отметил Константинов.

    Политик также добавил, что семья украинского прокурора далеко не единственная, кто в 2014 году пытался усидеть на двух стульях и в спешке учил российский гимн.

    Верховный суд Крыма лишил двух юристов права на профессиональную деятельность из-за наличия украинского гражданства.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил Владимира Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности полуострова.

    Ранее политик заявил о полной неспособности Киева признать российский статус региона.

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