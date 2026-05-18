Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.0 комментариев
Суд в Крыму аннулировал статус двух нотариусов за украинские паспорта
Верховный суд Крыма лишил права на профессиональную деятельность двух юристов из Ялты, которые сохранили украинские паспорта и использовали их для поездок за границу, сообщил источник в юридической сфере региона.
Судебные инстанции лишили права вести профессиональную деятельность первых двух юристов из Крыма из-за наличия гражданства Украины, передает ТАСС.
В сентябре 2025 года Минюст выступил с инициативой лишить статуса 22 крымских нотариусов с двойным гражданством. Согласно законодательству, нотариусом не может быть лицо, имеющее подданство иностранного государства.
«Двух нотариусов из Ялты лишили права осуществления нотариальной деятельности. Это те лица, что входили в список Минюста, включающий нотариусов с двойным гражданством, которых ведомство предложило лишить статуса», – заявил источник.
Речь идет об Ирине Высоцкой и Анатолии Желтухине, которые переоформляли украинские документы после воссоединения Крыма с Россией и выезжали по ним за рубеж в 2015 и 2016 годах.
Процесс аннулирования лицензий занял длительное время. Изначально Ялтинский горсуд отказал прокуратуре в иске. Однако после подачи апелляционных жалоб управлением Минюста и прокуратурой Верховный суд республики удовлетворил требования. В настоящее время рассматривается еще одна жалоба в отношении нотариуса из Феодосии Игоря Клеца.
В 2024 году Министерство юстиции потребовало лишить статуса 22 крымских нотариусов из-за наличия украинских паспортов.