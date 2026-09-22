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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Зеленский появился на ГА ООН в пиджаке не по размеру и кроссовках
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    30 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    19 комментариев
    22 сентября 2026, 20:12 • Новости дня

    Мантуров сообщил о росте несырьевого неэнергетического экспорта России

    Мантуров: Несырьевой неэнергетический экспорт России за семь месяцев вырос на 8%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о росте российского несырьевого неэнергетического экспорта на 8% по итогам первых семи месяцев 2026 года.

    «В прошлый год мы видим рост несырьевого неэнергетического экспорта. Он составил плюс 11%. Также мы видим положительную динамику и по первым семи месяцам этого года – 8%. Поэтому движемся в правильном направлении», – заявил Мантуров в ходе всероссийской премии «Сделано в России. Экспортер года», передает РИА «Новости».

    Первый вице-премьер также обратился к компаниям, уже зарекомендовавшим себя в качестве успешных экспортеров. Он призвал их делиться накопленным опытом с теми предприятиями, которые только начинают осваивать внешние рынки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правительство зафиксировало рост несырьевого экспорта на 6,7% по итогам первого полугодия.

    В июле президент Владимир Путин сообщил об увеличении прошлогоднего объема неэнергетических поставок на 9%.

    Весной Минпромторг оценил общий объем несырьевого экспорта за 2025 год в 163,6 млрд долларов.

    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    22 сентября 2026, 01:11 • Новости дня
    Стубб призвал не слишком бояться Россию

    Финский президент Стубб призвал не бояться Россию

    Стубб призвал не слишком бояться Россию
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб предостерег Европу от «чрезмерной реакции» на Россию, так как Москва не стремится к полномасштабной войне с НАТО.

    Стубб признает, что Европе необходимо подготовиться к «продолжающимся гибридным и диверсионным атакам», но предупреждает, что Европе не следует «чрезмерно реагировать», поскольку Москва стремится лишь повлиять на ЕС, чтобы тот снизил поддержку Украины, заявил он газете Politico.

    «Мы должны быть очень осторожны и понимать, что Россия пытается дестабилизировать и запугать Европу. И всякий раз, когда мы чрезмерно реагируем на гибридную атаку, они фактически выигрывают битву», – заявил Стабб на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Он добавил, что полномасштабная военная эскалация не отвечает интересам России.

    «Они будут продолжать запугивать, и нам просто нужно, как я уже сказал, сохранять хладнокровие и спокойствие в этой ситуации», – посоветовал финский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб в августе счел бездоказательными заявления о подготовке Россией нападения на НАТО, к тому же он усомнился в вероятности прямой агрессии Москвы против стран НАТО.

    Президент России Владимир Путин назвал заявления о возможном нападении на Европу чушью.


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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    Умер актер сериала «Тайны следствия» Тимофей Ухов
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский артист Тимофей Ухов, известный зрителям по многочисленным ролям в популярных отечественных сериалах, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

    Известный отечественный артист скончался 21 сентября, передает ТАСС. «Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», – сообщила агентству коллега покойного.

    Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. За свою профессиональную карьеру он сыграл более 70 ролей в различных фильмах и телевизионных проектах.

    Российским зрителям артист больше всего запомнился по работе в таких популярных сериалах, как «Тайны следствия», «Ивановы-Ивановы», а также «Не родись красивой».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В конце августа из-за проблем с сердцем умер 52-летний актер детективных проектов Валерий Степанов.

    Весной друг петербургского артиста Александра Хомика сообщил о смерти звезды сериала «Тайны следствия».

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    22 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ

    ФРП: Первая отечественная вакцина от ВПЧ поступит в медучреждения в сентябре

    Названы сроки поступления в медучреждения первой российской вакцины от ВПЧ
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Медицинские учреждения страны получат стартовую партию инновационного отечественного препарата «Цегардекс» для профилактики онкологических заболеваний до конца текущего месяца, сообщили в Фонде развития промышленности (ФРП).

    В конце сентября ожидается отгрузка 30 тыс. доз нового препарата, передает РИА «Новости». «Компания Nanolek вывела на рынок первую российскую вакцину против вируса папилломы человека «Цегардекс», – подчеркнули представители ФРП. До конца текущего года объемы выпуска планируется увеличить до 600 тыс. доз.

    Производство полного цикла запустили в Кировской области в конце 2025 года. Общий объем инвестиций в проект составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставило государство. К 2027 году мощности предприятия превысят 3 млн доз ежегодно.

    Препарат предназначен для пациентов от девяти до 45 лет и помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Заявки на поставку уже направили несколько регионов России, а также крупные частные клиники. В первой половине 2026 года документы направили для регистрации в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.

    В конце прошлого года в Кировской области открылось первое в России производство вакцины против вируса папилломы человека по полному циклу.

    Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил о планах включить этот препарат в национальный календарь прививок с 2027 года.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о полном переходе национального календаря прививок на отечественные препараты.

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    22 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО

    Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты на Купянском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО, передает RT. Трагедия произошла на Купянском направлении в результате ракетного удара.

    Адвокат погибшего Сергей Анохин сообщил детали произошедшего. «В Полежаева попал осколок – и он скончался на месте», – рассказал защитник. Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что причиной гибели стала атака беспилотника и что политик умер в больнице.

    Известно, что бывший глава города отправился в зону проведения специальной военной операции осенью 2024 года. По информации адвоката, Полежаев проходил службу в составе штурмового отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне спецоперации погиб глава управы Белгорода Алексей Везенцев.

    В начале сентября врио губернатора Александр Шуваев озвучил данные о гибели более 660 белгородцев из-за украинских атак с февраля 2022 года.

    В тот же день один мирный житель скончался в результате удара вражеского дрона по маршрутному автобусу в Шебекино.

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    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    22 сентября 2026, 03:25 • Новости дня
    Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей

    МВД перестанет вписывать детей в загранпаспорта родителей

    Стало известно об отмене записи детей в загранпаспорта родителей
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вносить данные о детях в загранпаспорта родителей с 2027 года перестанут из-за проблем с въездом в ряд европейских государств, следует из документов МВД России.

    С 1 января 2027 года информацию о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта родителей, передает ТАСС. Такое решение принято для защиты прав граждан на свободу передвижения.

    В материалах МВД отмечается, что нововведение связано с участившимися отказами во въезде в недружественные европейские страны. Это касается несовершеннолетних россиян без собственных загранпаспортов, но вписанных в документы родителей.

    Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания их срока.

    При планировании поездок рекомендуется заранее изучать правила въезда для детей по паспорту родителя и международные соглашения России с другими государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с октября Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция прекратят принимать небиометрические проездные документы граждан России. МВД раскрыло список необязательных отметок в паспорте.

    С начала 2026 года россияне получили возможность указывать в паспорте уникальный идентификатор Единого реестра населения.

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    21 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Росгвардия намерена ускорить процесс оформления документов на владение оружием, сократив время ожидания в рамках унификации процедур.

    Ведомство планирует сократить срок предоставления государственной услуги по регистрации оружия до десяти рабочих дней, передает ТАСС. Соответствующий проект приказа уже опубликован на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.

    Корректировка сроков продиктована необходимостью унификации правил оформления лицензионно-разрешительных документов согласно закону об оружии. Сейчас результаты услуги предоставляются в течение 14 календарных дней, что при пятидневной рабочей неделе эквивалентно 10 рабочим дням.

    Кроме того, документ предусматривает изменение процедуры продления разрешений. Вместо увеличения срока действия старого документа будет выдаваться новое разрешение. Проект также устанавливает пятидневный срок для исправления возможных ошибок и опечаток, что отвечает требованиям законодательства.

    Напомним, разрешение на хранение и ношение гражданского оружия выдается сроком на пять лет.

    В конце прошлого года президент России Владимир Путин продлил действие оружейных документов в новых регионах до 2027 года.

    Ранее Росгвардия объявила амнистию для сдающих оружие на нужды спецоперации владельцев.

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    22 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    МИД обвинил Украину во лжи о ситуации в Алешках

    Мирошник: Украина терроризирует жителей Алешек и врет об обстановке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинские власти в терроризировании жителей Алешек и распространении лжи о ситуации в городе.

    Мирошник сообщил, что Киев намеренно создает тяжелые условия для жителей города Алешки в Херсонской области, передает РИА «Новости». Дипломат указал на попытки украинской стороны дистанционно осадить населенный пункт.

    По его словам, цель таких действий – лишить горожан продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости. Кроме того, планируется разрушение местной энергосистемы.

    «Это есть проявление террористической войны. Ситуация в Алешках цинична еще тем, что Киев постоянно врет о ней. Он, создавая максимальные проблемы для населения, живущего в Алешках, старается рассказывать о том, что это не Украина делает, это делают русские», – подчеркнул дипломат в беседе с агентством.

    Мирошник выразил уверенность, что обстановка в регионе изменится. Он связал это с наращиванием числа российских военных и военно-технических возможностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября украинские беспилотники целенаправленно уничтожили гуманитарную колонну на подъезде к Алешкам.

    В конце июля от атак дронов в этом городе пострадали три мирных жителя.

    Месяцем ранее в результате удара вражеского беспилотника погиб местный мужчина.

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    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

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    21 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин

    Tекст: Вера Басилая

    В России уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями среди женщин превысил аналогичный показатель у мужчин, достигнув почти 498 случаев на 100 тыс. человек, заявил главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

    Каприн сообщил об увеличении числа онкологических заболеваний в стране, передает ТАСС. В 2025 году показатели составили 493,85 случая на 100 тыс. населения. «Если в 2021 году грубый показатель заболеваемости составлял 397,91 случая на 100 тыс. населения, то в 2024 году – уже 478,11, а этот же показатель за 2025 год – 493,85. При этом у женщин он несколько выше: 497,76 против 489,35 у мужчин», – сказал он.

    Чаще всего у россиян диагностируют опухоли кожи (за исключением меланомы). Затем следуют рак молочной железы, предстательной железы, злокачественные новообразования трахеи, бронхов, легкого и ободочной кишки.

    Структура заболеваемости у мужчин и женщин различается. У мужчин лидирует рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. При этом перечень может меняться в зависимости от возраста населения, факторов риска, образа жизни и возможностей диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России большинство новых случаев рака приходится на женщин.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал рост риска развития онкологии в ближайшие 25 лет.

    Количество выживающих в течение года после постановки диагноза россиян увеличилось на 25%.

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    22 сентября 2026, 04:42 • Новости дня
    Академик Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России

    Онищенко объяснил причины роста случаев деменции в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Улучшение диагностики и рост продолжительности жизни привели к увеличению числа россиян, сталкивающихся с признаками деменции у себя или близких, сообщил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Причины роста числа случаев деменции – это, во-первых, конечно, лучше диагностировать стали. Во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы – кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных. Суммация этих двух вещей», – пояснил академик ТАСС.

    Ранее появилась информация, что 24% жителей страны сталкивались с деменцией у своих родственников. При этом количество людей, замечающих симптомы этого состояния у знакомых, ежегодно растет.

    Онищенко призвал не поддаваться панике, а уделять должное внимание профилактике заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врачи Сеченовского университета разработали новый метод лечения Альцгеймера. Врачи предостерегли здоровых людей от сдачи тестов на болезнь Альцгеймера. В ФМБА в 2025 году зафиксировали увеличение числа молодых пациентов с деменцией.

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