Bloomberg: Военные США изменили работу ИИ после удара по школе в Иране

Tекст: Денис Тельманов

Американское военное командование, отвечающее за боевые операции на Ближнем Востоке, внесло множественные изменения в свою процедуру определения цели для нанесения ударов и расширило использование ИИ, чтобы проверять разведданные, после смертоносного удара по школе в Минабе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

В частности, были добавлены новые открытые источники данных для более точного отслеживания местонахождения гражданских лиц. Также внесены десятки корректировок в работу программы управления боем Maven Smart System, созданной компанией Palantir Technologies Inc.

Именно эта программа была использована при определении тысячи целей для нанесения первого массированного удара по Ирану 28 февраля.

Искусственный интеллект теперь будет проверять дополнительные данные для уточнения функции здания.

Некоторые чиновники из оборонной сферы и эксперты в частном порядке предупреждают, что шансы на повторение инцидента в Минабе все еще высоки.

По предварительным выводам расследования, в программе содержались неверные и неактуальные сведения о здании школы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи Пентагона выявили фатальную роль искусственного интеллекта при ударе по школе в иранском Минабе.

Трагедия также произошла из-за серьезных системных просчетов при обмене разведданными внутри ведомств США.

Американская армия впервые массово применила нейросети для выбора целей в ходе февральских атак на Иран.