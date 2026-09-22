Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

Tекст: Валерия Городецкая

Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.