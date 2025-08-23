Волна антимигрантских протестов прошла в городах Британии

Протесты прошли в британских городах из-за размещения мигрантов в гостиницах

Tекст: Мария Иванова

Волна антимигрантских протестов прокатилась по городам Британии на фоне разгоревшегося спора о размещении беженцев в гостиницах, передает РИА «Новости».

По информации канала Sky, протестные акции прошли в Бристоле, Эксетере, Ливерпуле, Ньюкасле, Хорли и других городах. Сотни участников митингов собирались у гостиниц, где временно проживают беженцы, и требовали выдворения нелегальных мигрантов, а также прекращения пересечений Ла-Манша на лодках.

Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «места не осталось – уберите их отсюда», «остановите лодки» и «отправьте их домой». Участники некоторых акций скандировали имя ультраправого активиста Томми Робинсона. Вместе с этим в ряде городов прошли и контрпротесты в защиту беженцев, что привело к столкновениям и задержаниям, в частности в Хорли и Бристоле.

Отдельное внимание привлекла гостиница The Bell* в Эппинге, где после иска местных властей введен временный судебный запрет на размещение беженцев. Власти заявили о «явном риске дальнейшей эскалации напряженности в обществе» из-за размещения мигрантов. После этого другие регионы также выразили готовность бороться за аналогичные судебные запреты.

В июле в Эппинге уже происходили беспорядки на фоне суда над мигрантом, обвиняемым в изнасиловании, что спровоцировало новые массовые протесты и столкновения с полицией. Британия ежегодно сталкивается с десятками тысяч нелегальных мигрантов: только в 2024 году через Ла-Манш на лодках прибыли более 36,8 тыс. человек, что на четверть больше показателей прошлого года. На размещение просителей убежища в гостиницах государство тратит миллионы фунтов стерлингов ежедневно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Эппинг приняли решение обратиться к правительству с требованием закрыть два отеля для мигрантов после протестов местных жителей.

Министерство окружающей среды Британии предупредило о риске нехватки питьевой воды из-за роста числа мигрантов и увеличения населения.

Премьер-министр Кир Стармер заявил о планах ужесточить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.