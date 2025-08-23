До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.2 комментария
Волна антимигрантских протестов прошла в городах Британии
Протесты прошли в британских городах из-за размещения мигрантов в гостиницах
Волна антимигрантских протестов охватила десятки городов Британии после скандала, связанного с размещением беженцев в гостиницах.
Волна антимигрантских протестов прокатилась по городам Британии на фоне разгоревшегося спора о размещении беженцев в гостиницах, передает РИА «Новости».
По информации канала Sky, протестные акции прошли в Бристоле, Эксетере, Ливерпуле, Ньюкасле, Хорли и других городах. Сотни участников митингов собирались у гостиниц, где временно проживают беженцы, и требовали выдворения нелегальных мигрантов, а также прекращения пересечений Ла-Манша на лодках.
Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «места не осталось – уберите их отсюда», «остановите лодки» и «отправьте их домой». Участники некоторых акций скандировали имя ультраправого активиста Томми Робинсона. Вместе с этим в ряде городов прошли и контрпротесты в защиту беженцев, что привело к столкновениям и задержаниям, в частности в Хорли и Бристоле.
Отдельное внимание привлекла гостиница The Bell* в Эппинге, где после иска местных властей введен временный судебный запрет на размещение беженцев. Власти заявили о «явном риске дальнейшей эскалации напряженности в обществе» из-за размещения мигрантов. После этого другие регионы также выразили готовность бороться за аналогичные судебные запреты.
В июле в Эппинге уже происходили беспорядки на фоне суда над мигрантом, обвиняемым в изнасиловании, что спровоцировало новые массовые протесты и столкновения с полицией. Британия ежегодно сталкивается с десятками тысяч нелегальных мигрантов: только в 2024 году через Ла-Манш на лодках прибыли более 36,8 тыс. человек, что на четверть больше показателей прошлого года. На размещение просителей убежища в гостиницах государство тратит миллионы фунтов стерлингов ежедневно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Эппинг приняли решение обратиться к правительству с требованием закрыть два отеля для мигрантов после протестов местных жителей.
Министерство окружающей среды Британии предупредило о риске нехватки питьевой воды из-за роста числа мигрантов и увеличения населения.
Премьер-министр Кир Стармер заявил о планах ужесточить требования к квалификациям и знанию английского языка для мигрантов.
