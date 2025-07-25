Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Совет британского Эппинга призвал закрыть гостиницы для мигрантов
Власти британского города Эппинг приняли решение обратиться к правительству с требованием закрыть два отеля для мигрантов после массовых протестов.
Совет города Эппинга единогласно проголосовал за призыв к правительству Британии закрыть гостиницы Bell и Phoenix, где размещаются мигранты, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Mail. Решение было принято на фоне массовых акций протеста у отелей, в ходе которых произошли стычки с полицией и задержания.
Поводом для протестов послужило судебное разбирательство в отношении беженца, обвиняемого в домогательстве до несовершеннолетней. На следующий день сотни демонстрантов вновь собрались у городского совета, где обсуждался вопрос о дальнейшей судьбе отелей.
Газета Telegraph сообщает, что комиссар полиции Эссекса Роджер Херст направил министру внутренних дел Британии Иветт Купер письмо с требованием пересмотреть размещение мигрантов в Эппинге. По его словам, размещение просителей убежища в регионе создает социальное напряжение и усложняет работу полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии предсказали дефицит питьевой воды из-за наплыва мигрантов. Премьер Британии объявил о новой миграционной политике страны. Британский предприниматель Грэм Кинг увеличил свое состояние за счет многолетнего контракта с правительством на расселение беженцев и оказание им помощи.