Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.2 комментария
Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов
Press LV: Концерт Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за низких продаж билетов
Запланированное на октябрь выступление латвийской певицы Лаймы Вайкуле в Таллине отменили из-за крайне низких продаж билетов, сообщил латвийский новостной портал Press LV.
Выступление латвийской исполнительницы должно было состояться в эстонской столице 31 октября, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press LV. Однако мероприятие сорвалось из-за отсутствия зрительского интереса.
«За два месяца до концерта было продано лишь около 12% мест в зале. При таких продажах проведение концерта подобного масштаба экономически невозможно, мы рассчитывали, что интерес публики будет значительно выше», – пояснил организатор мероприятия Максим Милованов.
В апреле текущего года организаторы отменили концерт Лаймы Вайкуле в Кишиневе по техническим причинам.
Ранее Эдгард Запашный предложил лишить певицу государственных наград за оскорбления россиян.
Власти Эстонии до этого запретили выступление российской исполнительницы Клавы Коки в Таллине.