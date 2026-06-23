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В Нидерландах впервые провели эвтаназию ребенка
В Нидерландах впервые провели операцию по эвтаназии неизлечимо больного ребенка
Власти Нидерландов официально подтвердили первый случай проведения эвтаназии неизлечимо больному ребенку, чьи данные и точный диагноз не разглашаются в целях конфиденциальности.
Впервые в истории Нидерландов медицинский специалист провел операцию по эвтаназии ребенка, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету NL Times.
Издание ссылается на официальное письмо министра здравоохранения королевства Софи Херманс, направленное в национальный парламент.
«Впервые в Нидерландах врач прервал жизнь неизлечимо больного ребенка», – отмечается в публикации. Возраст пациента, его точный диагноз и дата проведения процедуры остаются неизвестными. При этом уточняется, что специальная комиссия по оценке случаев детской эвтаназии получила соответствующий доклад еще в 2025 году.
По словам главы Минздрава, профильная комиссия детально изучила обстоятельства дела и провела беседу с врачом, проводившим операцию. Теперь выводы экспертов переданы в прокуратуру, которая должна установить законность действий медицинского работника. Эвтаназия для детей в возрасте от одного года до 12 лет официально разрешена в Нидерландах с 2024 года при условии согласия родителей и наличия невыносимых страданий без шансов на излечение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число прошедших процедуру эвтаназии канадцев достигнет отметки в 100 тыс. человек.
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