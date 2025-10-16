  • Новость часаПутин принял участие в церемонии открытия новых участков дорог
    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    Уиткофф назвал «смехотворной чушью» публикации о его уходе из администрации Трампа
    Китайские автопроизводители повысили цены на популярные модели в России
    Лавров отверг возможность альянса России и США против Китая
    Хегсет заявил о готовности США усилить давление на Россию
    Индия начала платить за российскую нефть юанями и рублями
    Кабмин обнулил на полгода пошлины на импорт нефтепродуктов
    Силуанов озвучил сокращение доходов от утильсбора в 2025 году
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    16 октября 2025, 06:14

    Сенат Уругвая одобрил первый в Латинской Америке закон об эвтаназии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Уругвае сенаторы поддержали инициативу о легализации эвтаназии, сделав страну первой в Латинской Америке, где официально разрешен этот медицинский процесс.

    Сенат одобрил законопроект большинством голосов – двадцать из тридцати одного, передает РИА «Новости». Спикер верхней палаты подтвердил: «Происходит голосование: 20 из 31 – за. Проект одобрен, сегодня же он будет направлен в исполнительную власть».

    Документ получил поддержку в нижней палате парламента еще в августе. Инициатива о легализации эвтаназии была внесена на рассмотрение парламента в 2020 году.

    Нынешнее решение делает Уругвай первой страной в регионе, где легализована процедура эвтаназии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы конфессий Британии выступили против легализации эвтаназии. Прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству. Во Франции обсуждается закон, который может обязать людей принять решение о собственной смерти.

    15 октября 2025, 17:33
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку
    ФСБ раскрыла в Крыму тайную женскую террористическую ячейку

    Tекст: Ольга Иванова

    В Крыму задержаны четыре женщины, которые занимались вербовкой мусульман и распространением идеологии международной террористической организации, пропагандируя идею всемирного халифата.

    Сотрудники ФСБ пресекли деятельность тайной женской ячейки международной террористической организации, передает ТАСС. В структуру входили четыре гражданки России, которые действовали на территории Крыма.

    По данным Центра общественных связей ФСБ, женщины распространяли среди местных мусульман идеологию организации, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата. Они проводили подпольные собрания, где вербовали новых сторонников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Севастополя за шпионаж в пользу Украины. Верховный суд Крыма вынес приговор подростку, признанному виновным в передаче координат российской военной техники украинской разведке.

    15 октября 2025, 11:52
    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»

    Депутат Госдумы Чепа: На месте губернатора Федорищева мало кто смог бы сдержать эмоции

    В Госдуме поддержали эмоциональное увольнение самарского чиновника за «просто камень»
    @ vk.com/fedorischev63

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пусть увольнение чиновника губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым из-за оскорбления памяти героев войны станет примером для других руководителей, кто по каким-то причинам не понимает или не разделяет базовые ценности России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Я считаю правильным решение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева отправить в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова, к которому возникли серьезные претензии в плане освоения денег, выделенных на ремонт школ, ДК и других объектов», – отметил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Отдельно нужно отметить скандал с разбитой мемориальной табличкой участникам Великой Отечественной войны, ставший, судя по всему, решающей причиной для увольнения главы района. Если для Жидкова это «просто камень», который должен лежать среди мусора, кадровое решение Федорищева вполне понятно», – продолжил парламентарий.

    «Оскорбление памяти воинов, павших за нашу Родину – недопустимый поступок для чиновника и безусловный повод для увольнения. Неподобающее отношение к героям порицается и в рамках общепринятых норм российского общества, и в контексте догм всех традиционных религий России», – детализировал собеседник.

    «Наверное, Федорищев сформулировал свои претензии немного более эмоционально, чем это надлежало бы сделать с административно-политической точки зрения. Но, с другой стороны, по-человечески я его всецело понимаю. И думаю, что все патриотически настроенные россияне тоже. Он не сдержался, и много кто поступил бы так же», – указал Чепа.

    «Пусть этот случай будет примером и назиданием для других чиновников и вообще всех жителей России, кто по каким-то причинам не понимает или не разделяет приверженность нашим традиционным, базовым ценностям», – резюмировал депутат.

    Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова после осмотра социальных объектов и общения с местными жителями. По словам руководителя региона, благоустройство вокруг одной из школ и внешний вид здания, а также ДК и ряд других объектов находятся в ненадлежащем состоянии, несмотря на выделенные немалые средства.

    Также Федорищев обратил внимание Жидкова на камень с изуродованной мемориальной табличкой под деревом среди мусора. Губернатор спросил, что это, на что глава района невнятно ответил про закладку памятника и будущий монумент.

    Федорищев же настойчиво повторил: «Что это?!». «Камень», – наконец ответил Жидков. «Просто камень?» – уточнил губернатор. «Да», – сказал глава района. «Уволен ***», – ответил губернатор, ощутимо хлопнул собеседника по плечу и ушел.

    Позже губернатор указал, что «товарищ Жидков так ничего и не понял». «Отдельно про отношение к самому важному – памяти о героях. Сегодня в Кинельском районе на задворках школы, в осенней грязи, увидел камень с разбитой мемориальной табличкой: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны». Глава района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор», – посетовал Федорищев.

    «Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям – это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», – объяснил глава Самарской области.

    15 октября 2025, 18:29
    Европа хочет продлить войну на три года

    «Украинцы планируют конфликт на три года, что разумно», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав обеспечить Киев оружием на этот срок. Эту задачу должна решить встреча европейских силовиков в Брюсселе, которая проходит сегодня. Однако задача выглядит нерешаемой.

    15 октября 2025, 12:19
    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»

    Захарова обвинила Киев в планировании терактов с ракетами «Томагавк»

    Москва заявила о подготовке Киевом терактов с «Томагавками»
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Захарова заявила, что Киев не скрывает подготовку новых терактов против России с использованием американских крылатых ракет Tomahawk, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что президент Украины Зеленский в видеообращении 8 октября прямо говорил об утверждении планов операций СБУ против России, а эти планы, по мнению Захаровой, составлены с учетом возможного появления у ВСУ ракет дальнего действия Tomahawk.

    По словам Захаровой, глава Еврокомиссии Кая Каллас заявила о поддержке передачи вооружений Украине, что, по мнению российского дипломата, доказывает отсутствие воли к мирному урегулированию на Западе. Она добавила, что западные страны сознательно затягивают конфликт ради собственных интересов, не задумываясь о последствиях.

    Ранее американское издание The New York Times заявило, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk приближает США к прямой конфронтации с Россией. Владимир Зеленский намерен обсудить с Дональдом Трампом в Вашингтоне вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что применение ракет Tomahawk требует присутствия американских специалистов, что может привести к негативным последствиям.

    15 октября 2025, 18:20
    Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Лавров: Москва запросила у США комментарии по разведданным для Киева

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский МИД обратился к США с просьбой разъяснить сообщения в прессе о передаче Киеву американских разведданных для атак на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в интервью газете «Коммерсант», что поручил своим сотрудникам обратиться к американской стороне с просьбой прокомментировать публикацию Financial Times.

    По словам министра, в западных СМИ много пишут на эту тему, и не все сообщения подтверждаются, однако российская сторона обратила на них внимание. «Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения «Файнэншл Таймс», – сказал он.

    Газета Financial Times писала, что Вашингтон на протяжении нескольких месяцев оказывал Киеву содействие в нанесении дальних ударов по энергетическим объектам на территории России.

    15 октября 2025, 12:18
    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал

    Политолог Баширов: Рассуждая о «развале» БРИКС, Трамп все перепутал

    Политолог: Трамп в заявлении о «развале» БРИКС все перепутал
    @ REUTERS/Jason Lee

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не отличается точностью формулировок, а также любит приукрашивать. Его заявление о том, что страны якобы активно покидают БРИКС, может быть попыткой подбодрить президента Аргентины Хавьера Милея, который ранее отказался от участия в объединении, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «Слова Дональда Трампа нужно все время переводить – но не с английского на русский, как может показаться на первый взгляд, а с «трамповского», – иронично отметил политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов. По его мнению, президент США, рассуждая о БРИКС, «опять все перепутал».

    «Из организации никто не выходил и заявлений не подавал. Возможно, какие-то государства думали вступить в объединение, но этого не сделали», – отметил эксперт. Одна из таких стран – Аргентина, с президентом которой американский политик провел во вторник переговоры.

    Правительство Хавьера Милея отказалось от участия страны в БРИКС – но это было задолго до возвращения республиканца в Белый дом и его угроз в адрес участников организации. Как бы то ни было, аргентинский «Трамп» хочет перевести страну на доллар, напомнил Баширов. Он допускает, что заявление американца о якобы развале БРИКС – «попытка поощрить Милея».

    Впрочем, есть и другая версия, добавил политолог. «Может быть, президенту США доложили о снижении активности сотрудничества некоторых стран организации. Скажем, государство-член объединения хотело что-то закупить у другого, но притормозило процесс по своим причинам. Важно помнить, что Трамп не отличается точностью формулировок и любит приукрашивать», – заключил Баширов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что страны-участницы БРИКС якобы активно покидают объединение, опасаясь американских тарифов. «Я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», – считает президент США.

    При этом глава Белого дома не уточнил, какие именно государства намерены выйти из БРИКС. Ни одна из стран не вышла из альянса с момента его создания. В настоящее время в состав БРИКС входит 10 государств – это Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. В этом году страной – партнером объединения стал Казахстан, в ноябре 2024 года – Белоруссия.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко летом прошлого года сообщала, что 24 страны стоят в очереди на присоединение к БРИКС. По ее словам, интерес к партнерству у других стран вызывают принципы организации, среди них – равноправие, взаимное доверие, уважение к суверенитету друг друга, учет национальных интересов.

    В феврале американский лидер выразил уверенность в «смерти» БРИКС, если США введут 100-процентные пошлины. По словам Трампа, такой сценарий возможен, если объединение будет угрожать позиции доллара на мировой арене. Спустя несколько месяцев Трамп вновь обратился к угрозам: «Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%».

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему США заинтересованы в том, чтобы ослабить БРИКС, а в идеале – развалить.

    15 октября 2025, 16:14
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    В Киеве начали готовить эвакуационные автобусы для жителей
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти украинской столицы приступили к подготовке специального транспорта для экстренной эвакуации населения на случай возможных чрезвычайных ситуаций.

    О подготовке эвакуационных автобусов для возможного вывоза жителей рассказал глава аппарата мэрии Киева Дмитрий Загуменный, передает «Московский Комсомолец». По его словам, работа над созданием такого транспорта уже началась, чтобы обеспечить спасение людей при наступлении экстренных обстоятельств.

    Чиновник уточнил, что проект сталкивается с определенными бюрократическими трудностями и вопросами финансирования. Тем не менее, в мэрии продолжается поиск эффективных решений для реализации задуманного.

    Загуменный подчеркнул, что процесс подготовки автобусов находится на стадии разработки, а власти стремятся обеспечить максимальную безопасность для населения города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив сроки его начала на один месяц позже обычного.

    Правительство страны выпустило соответствующее распоряжение. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что предстоящая зима может оказаться сложной, и посоветовал жителям столицы подготовиться к возможным перебоям с коммунальными услугами.

    15 октября 2025, 13:15
    Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

    Песков заявил об отказе России исполнять решение ЕСПЧ о выплате Грузии 253 млн евро за 2008 год

    Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии
    @ Musa Sadulayev/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил, что Россия не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека о выплатах Грузии.

    Россия не собирается исполнять решение Европейского суда по правам человека о выплате 253 млн евро в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года, передает ТАСС.

    На брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Решение выполнять не будем». Это заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о позиции Москвы относительно требований ЕСПЧ.

    Пескова также спросили, могла бы гипотетическая выплата поспособствовать улучшению российско-грузинских отношений. Представитель Кремля ответил, что этот вопрос рассматривается отдельно и не влияет на двусторонние отношения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека удовлетворил иск Грузии против России. Суд также присудил Тбилиси компенсацию в размере 253 млн евро за предполагаемые нарушения прав человека после конфликта 2008 года.

    15 октября 2025, 21:23
    Генсек НАТО Рютте негативно высказался о военных летчиках и моряках России
    Генсек НАТО Рютте негативно высказался о военных летчиках и моряках России
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генсек НАТО Марк Рютте вновь выступил с громкими заявлениями о России. Генсек НАТО назвал военные возможности Москвы переоцененными и заявил, что альянс не боится возможных провокаций. По словам Рютте, НАТО в любой момент может «сбить русских», но предпочитает действовать сдержанно и «аккуратно выводить» самолеты из воздушного пространства.

    Он выступил с рядом неоднозначных заявлений о России. В ходе своего выступления он отметил: «Давайте не будем преувеличивать возможности России. Их пилоты не умеют управлять истребителями, а капитаны кораблей бросать якорь», передает Telegram-канал Baltnews.

    Рютте также заявил, что если бы НАТО была слабее, то «мы сбили бы русских немедленно», однако, по его словам, будучи сильнее, альянс предпочитает «аккуратно выводить их из нашего воздушного пространства». При этом он добавил, что уверен: Китай может попросить «бумажного тигра» в Москве атаковать страны НАТО в Европе, чтобы отвлечь внимание Запада от ситуации вокруг Тайваня.

    Заявления генсека НАТО о «несоизмеримости сил» в пользу альянса прозвучали на фоне регулярных дискуссий в европейских СМИ о готовности НАТО к возможному конфликту.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала генсека НАТО Марка Рютте сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков» вместо мифических угроз.

    Рютте вспомнил советский анекдот про «Ладу» и холодильник, когда обсуждал сложности с производством и поставками американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot. Захарова заявила, что Рютте не понял смысл рассказанной шутки.

    15 октября 2025, 14:47
    Губернатор Самарской области извинился за грубое увольнение чиновника

    Губернатор Самарской области Федорищев извинился за грубое увольнение чиновника

    Губернатор Самарской области извинился за грубое увольнение чиновника
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев признал, что слишком грубо сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, и принес свои извинения.

    Глава региона Вячеслав Федорищев признал, что слишком резко сообщил главе Кинельского района Юрию Жидкову об увольнении, и принес свои извинения, передает «Царьград».

    «За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же», – отметил Федорищев.

    Он отметил, что руководитель не должен так реагировать на халатность подчиненных.

    Ранее депутаты Госдумы выразили поддержку решению об увольнении главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова за неуважительное отношение к мемориальной табличке.

    Жидков был госпитализирован после скандала, связанного с этим камнем. Глава района сообщил, что намерен сам уволиться после выздоровления.

    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отправил в отставку Жидкова после осмотра социальных объектов, обратив внимание на плохое состояние мемориального камня.

    15 октября 2025, 07:23
    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    «Лента.ру»: Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана

    Тысячи фур застряли в пробках на границе Казахстана
    @ Табылды Кадырбеков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Многокилометровые очереди из фур скопились на контрольно-пропускных пунктах Казахстана, это связано с усилением таможенного досмотра товаров, которые подпадают под антироссийские санкции.

    С середины сентября на границах Казахстана с Россией и Китаем образовались многокилометровые очереди грузовых автомобилей, причиной стало ужесточение таможенного досмотра и проверка товаров на принадлежность к санкционным, пишет «Лента.ру».

    Ситуация усугубилась в начале октября из-за закрытия КПП на границе с КНР в связи с праздниками и нехваткой бланков разрешений.

    Соучредитель «Сервисной Логистической Компании» Дмитрий Аржаных заявил, что очереди стали накачиваться, и границы «превратились в огромные пробки».

    Проблема обсуждается правительствами России и Казахстана, а также в Евразийской экономической комиссии.

    Напомним, в конце сентября минтранс Казахстана сообщал, что большое число грузовиков образовало очереди на некоторых пограничных пунктах между Казахстаном и Россией из-за усиления контроля.

    15 октября 2025, 11:26
    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован

    Уволенный за «камень» глава района Самарской области Жидков госпитализирован

    Уволенный за «просто камень» глава района Самарской области госпитализирован
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков был госпитализирован после того, как его в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев.

    Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого накануне в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев, был госпитализирован, передает ТАСС. Информацию о его состоянии подтвердили в региональном Минздраве.

    «Состояние пациента стабильное», – заявили в ведомстве.

    Тем временем обязанности главы Кинельского района временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин. Администрация района отказалась от дальнейших комментариев по сложившейся ситуации.

    Ранее губернатор Самарской области Федорищев уволил главу района из-за «просто камня». Он раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов в Кинельском районе.

    Губернатор обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам – участникам Великой Отечественной войны, и обругав главу района, уволил его.

    Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя  к истории Великой Отечественной войны.


    15 октября 2025, 17:48
    Вице-премьер Новак: Россия может начать импорт бензина и дизеля
    Вице-премьер Новак: Россия может начать импорт бензина и дизеля
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия может начать импорт топлива, включая бензин и дизельное топливо, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, действующее российское законодательство позволяет осуществлять поставки топлива из-за рубежа, передает ТАСС.

    Минэнерго ранее сообщало, что с октября текущего года до мая 2026 года на внутреннем рынке сохранят демпфирующую надбавку для производителей бензина, чтобы сдержать рост цен.

    Напомним, президент Владимир Путин ввел мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу с октября 2025 года по май 2026 года.

    15 октября 2025, 09:22
    Премьер Грузии отказался встречаться с главой МИД Финляндии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен из-за ее участия в антизаконном антиправительственном митинге в Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В заявлении правительства Грузии 15 октября говорится, что встреча отменена «из-за участия в незаконном митинге и ложных заявлений» министра иностранных дел Финляндии.

    Во вторник до участия в митинге Валтонен выступила с жесткой критикой в адрес Грузии якобы из-за отката от демократии.

    Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции пыталась объяснить желание Грузии видеть больше объективности от международных структур.

    Однако после этого Валтонен вышла на акцию нескольких десятков радикалов и записала видеообращение, в котором заявила, что «прибыла поддержать участников митинга».

    «Эти люди обеспокоены тем направлением, по которому идет страна, лишая людей основных свобод, начиная со свободы выражения и собраний», – заявила она.

    15 октября 2025, 16:46
    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа

    СМИ: Уиткофф решил покинуть пост спецпосланника США по Ближнему Востоку

    СМИ сообщили о планах Уиткоффа уйти из администрации Трампа
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Специальный посланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф собирается уйти с должности, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе после напряженной дипломатической деятельности.

    Издание Middle East Eye (MEE) со ссылкой на информированный источник пишет, что Стив Уиткофф планирует покинуть администрацию президента Дональда Трампа, чтобы больше времени уделять личному делу.

    В публикации отмечается: «Уиткофф панирует покинуть администрацию для того, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе после 'изнурительного' графика дипломатической работы на Ближнем Востоке».

    Уиткофф принимал участие в урегулировании военного конфликта между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Девятого октября в анклаве вступил в силу режим прекращения огня. Договоренности сторон были достигнуты после того, как Дональд Трамп объявил об освобождении заложников.

    Глава переговорной группы ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня с Израилем. По его словам, движение получило гарантии от США и посредников, что конфликт завершен.

    В рамках мирного соглашения ХАМАС освободил первую группу израильских заложников в секторе Газа. Освобожденные встретились с военными и были направлены в пункт приема в кибуце Реим на юге Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил возможность использовать опыт спецпосланника США Стивена Уиткоффа, приобретенный на Ближнем Востоке, для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп заявил в израильском Кнессете о своих приоритетах в международной политике. Американский лидер подчеркнул, что спецпосланник Стив Уиткофф уберег человечество от новой мировой войны.

    15 октября 2025, 14:59
    Внук Калашникова получил срок за убийство баскетболиста Сидорика

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Октябрьский райсуд Ижевска огласил приговор по делу об убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Андрея Сидорика, виновным в убийстве признали внука оружейника Михаила Калашникова Игоря Красновского, сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

    Присяжные признали Красновского виновным, передает РИА «Новости».

    Коллегия из шести присяжных заседателей участвовала в вынесении приговора. Суд учел, что у Красновского уже имелось неотбытое наказание по другому делу. В результате ему назначено окончательное наказание – 14 лет и один месяц колонии строгого режима.

    Также дополнительно ему ограничили свободу на год и запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

    В мае сообщалось, что Игоря Красновского отправили под суд по делу об убийстве баскетболиста, чемпиона РСФСР Андрея Сидорика.

