Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?3 комментария
Прокуратура Швейцарии квалифицировала случай эвтаназии как содействие самоубийству
Четырех человек задержали в Швейцарии после эвтаназии в капсуле компании Sarco
Четыре человека были задержаны в связи с первым случаем эвтаназии в капсуле Sarco, включая руководителя компании The Last Resort, двух адвокатов и журналиста, что вызвало противоречивые оценки.
Среди задержанных – Флориан Виллет, один из руководителей компании The Last Resort, а также два адвоката и голландский журналист, передает ТАСС. Против них возбуждено уголовное дело за подстрекательство и содействие самоубийству. Все четверо остаются под стражей.
Как передает SDA, эвтаназия была проведена 64-летней американке. В связи с этим инцидентом прокуратура кантона Шаффхаузен получила уведомление от неназванного адвоката и направила на место полицию и медиков для проведения вскрытия тела. Прокуратура возбудила уголовное дело за содействие самоубийству.
Как пишет Tages-Anzeiger, намерения по использованию капсулы Sarco в Швейцарии вызвали дискуссии о ее законности еще летом. Глава швейцарского МВД Элизабет Бауме-Шнайдер заявила, что капсула нарушает законодательство, так как не соответствует требованиям безопасности продукции и применению химических веществ.
По информации Blick, каждая эвтаназия влечет расходы в размере 3 тыс. швейцарских франков. Власти обеспокоены возможным ростом таких расходов, так как количество обращений для добровольного ухода из жизни увеличивается, включая приезжих из других стран.
Напомним, в апреле 2018 года на выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую «капсулу для самоубийств» под названием Sarco.