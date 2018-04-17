Будку для суицидов придумали в Нидерландах

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую «капсулу для самоубийств».

Как пишет South China Morning Post, устройство под названием Sarco разработали в Нидерландах голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, в течение многих лет выступавший за легализацию эвтаназии, передает РИА «Новости».

Создатели отмечают, что будка позволит желающим уйти из жизни безболезненно.

«Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», – объяснил Ничке.

Посетители выставки получили возможность протестировать устройство, надев VR-очки и лишь виртуально оказавшись внутри.