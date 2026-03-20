Фитнес-приложение выдало координаты авианосца Франции «Шарль де Голль»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Координаты французского авианосца «Шарль де Голль» оказались в открытом доступе благодаря фитнес-приложению, сообщает РИА «Новости».

По данным Monde, молодой офицер совершил пробежку по палубе корабля 13 марта, используя для фиксации маршрута умные часы. Вся собранная информация автоматически загрузилась в интернет, так как профиль офицера в приложении Strava был открыт для всех пользователей.

Газета отмечает, что теперь любой желающий может отслеживать перемещения авианосца и сопровождающих его кораблей через аккаунт в Strava. Помимо авианосца, в группе находятся три фрегата и судно снабжения. Официальное развертывание группы ранее публично анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на это, эксперты называют распространение точных координат военно-морской группы в интернете опасным проявлением неосторожности.

Генеральный штаб вооруженных сил Франции в ответ на запрос Monde сообщил, что публикация данных о местоположении военных судов в приложении Strava противоречит внутренним правилам, о которых моряков регулярно предупреждают. Генштаб заверил, что командование примет соответствующие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил передислокацию авианосца «Шарль де Голль» вместе с ударной группой в Средиземное море на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Французские военно-морские силы ранее столкнулись с утечкой секретной информации о базах атомных подлодок через фитнес-приложение Strava.

В феврале неизвестный беспилотный летательный аппарат попытался приблизиться к авианосцу «Шарль де Голль» у шведского города Мальмё и был нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы.