Обман США Израилем теперь выдают за ошибку

Tекст: Евгений Крутиков

Американские СМИ, в частности The New York Times, утверждают, что Израиль рассчитывал спровоцировать массовые беспорядки в Иране «и другие формы сопротивления», способные привести к свержению власти, уже через несколько дней после начала операции против Исламской республики. Глава спецслужбы «Моссад» Давид Барнеа представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху соответствующий план. Нетаньяху принял этот план, в январе 2026 года он также был представлен высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа.

И американский, и израильский лидеры считали, что убийство иранских лидеров в самом начале конфликта и серия разведывательных операций, направленных на смену режима, могут привести к массовому восстанию и быстрому окончанию войны. Они основывали свои предположения на данных «Моссада», что и стало ключевой ошибкой в подготовке к их военной кампании, подчеркивает NYT. Вместо того чтобы «взорваться изнутри», правительство Ирана укрепилось и стало наносить ответные удары.

Информация о том, что Израиль системно влияет на позицию США и лично Дональда Трампа, появлялась и ранее. Именно Израиль был в основном ответственен за подготовку операции и за сбор и анализ ключевых разведывательных данных.

Предполагалось, что участие израильской и американской армий в операции против Ирана будет минимальным, а основным пунктом будет именно «создание условий» для «восстания» против «ненавистного режима аятолл», после чего в Тегеране будет сформировано некое лояльное США и Израилю правительство. Конкретика не приводилась никогда, скорее всего, Израиль и не предоставлял американцам каких-то развернутых данных о том, какие именно операции он будет проводить внутри Ирана для провокации антиправительственных акций.

Собственно, даже сам Нетаньяху признавал, что Израиль рассчитывает на массовые антиправительственные выступления в Иране. Он прямо говорил, что

Израиль создает условия, чтобы иранский народ вышел на улицы: «Я надеюсь, что так и будет. Мы работаем в этом направлении».

Далеко не все в Израиле были сторонниками мнения, что после убийства лидеров в Иране начнется народное восстание, к которому примкнут курды из Ирака. Если верить американской прессе, скептически по отношению к этому плану была настроена, в частности, военная разведка АМАН. Но мнение военной разведки можно не учитывать, поскольку ответственным за планирование всегда был «Моссад».

Но разногласия были даже внутри этого ведомства. В частности, Шахар Койфман, бывший глава иранского отдела в Управлении военной разведки Армии обороны Израиля, рассказал NYT, что Израиль рассматривал различные варианты подрыва или свержения иранского правительства, но, по его мнению, все они были обречены на провал.

Не верил в возможности спровоцировать восстание в Иране и бывший (до Барнеа) руководитель «Моссада» Йоси Коэн. Он считал, что попытки разжечь восстание внутри Ирана – пустая трата времени, и распорядился свести ресурсы, выделяемые на это, к минимуму. За время работы Коэна, которая закончилась в 2021 году, «Моссад» подсчитал, сколько граждан страны должно принять участие в протестах, чтобы они действительно представляли угрозу для иранского правительства.

Оказалось, что подавляющее большинство иранцев или боится открыто выступать против режима, даже будучи чем-то в нем недовольным, или же занимается частной жизнью, не желая чем-либо рисковать. Последняя категория, по мнению специалистов «Моссада», превышает 60%. То есть надеяться на широкую поддержку каких-то антиправительственных выступлений просто невозможно. Не говоря уже о том, что спецслужбы и полиция Ирана крайне эффективны в подавлении любых протестов.

В связи с этим при Коэне и была пересмотрена стратегия Израиля в отношении Ирана. Вкратце она сводилась к последовательному ослаблению правительства Исламской республики путем экономических санкций и уничтожения ученых-ядерщиков и ракетчиков, чтобы замедлить развитие военных программ Тегерана. Данная стратегия могла осуществляться десятилетиями, но такие сроки не устраивали политическое руководство Израиля. Требовалось либо что-то кардинально новое или надо было срочно найти способ привлечения на свою сторону США в качестве основной ударной мощи.

Если принимать эту версию на веру в том изложении, в котором она все чаще стала появляться в американской прессе, то складывается впечатление, что сперва руководство «Моссада» выдало желаемое за действительное, а затем «продало» свои неверные выводы Нетаньяху. Тот, в свою очередь, предоставил неправильную аналитику Дональду Трампу. А среди американцев якобы нашлись умные люди, которые изначально сомневались в том, насколько верно Тель-Авив интерпретирует разведданные, и даже выступали против начала операции против Ирана.

Это удобная прежде всего для Вашингтона трактовка, которая позволяет записать глобальный провал на счет ошибок отдельно взятых людей.

Тогдашний глава «Моссада» Давид Барнеа уже в отставке, ему что-то предъявить задним числом уже не получится. А именно он выставляется чуть ли не единственным виновным за провал «ракетного блицкрига» в Иране. Нетаньяху, конечно, тоже немного виноват, поскольку поверил в информацию и ошибочный анализ, который предоставлял ему Барнеа, но тут уж с кем не бывает. Репутация израильского премьер-министра и не такое переживала. А потому всех в этой истории можно понять и простить.

Но есть, однако, и трактовка, несколько отличающаяся от той, что была бы удобна и для Вашингтона, и для Тель-Авива. Да, Давид Барнеа так себе разведчик и политик. Возможно, это был один из худших руководителей израильской разведки за все времена. Возможно, он всерьез верил в то, что удастся спровоцировать восстание в Иране и свергнуть режим. Возможно и то, что ему удалось каким-то образом заставить Нетаньяху поверить в невыполнимое. И это при том, что в тот период отношения между Барнеа и Нетаньяху резко ухудшились, и премьер не очень-то доверял главе «Моссада».

Но можно предположить и совсем другое. Израиль и лично Нетаньяху понимали, что президентство Трампа, особенно после того, как ему удалось зачистить силовые структуры от своих противников, – это для Тель-Авива уникальное окно возможностей. Оно дает шанс осуществить самые смелые планы и идеи. Опыт короткой войны лета 2025 года показал, что Израиль в одиночку справиться с Ираном не в состоянии. Следовательно,

необходимо любыми методами привлечь на свою сторону Вашингтон – вплоть до прямого обмана или, если хотите, предоставления ошибочной информации и неверного анализа.

Тут очень вовремя появляется «план Барнеа», который, на первый взгляд, выглядит для Вашингтона очень привлекательно. Оказывается, достаточно нанести несколько точечных ракетных ударов по руководству Ирана – и разгневанные на «режим аятолл» граждане в борьбе за свободу и демократию сами его снесут и проголосуют на наследника шахского престола, который очень вовремя стал проявлять себя на внутриамериканской арене. А тут еще и миллионы курдов вторгнутся в Иран и довершат разгром враждебного им режима.

Если бы «плана Барнеа» не существовало, то его просто надо было придумать. Создается впечатление, что Израиль намеренно втянул США в собственную авантюру. Был проведен верный анализ внутриполитических раскладов в США, психологический анализ президента Трампа – и сделан вывод о возможности реализовать уникальный шанс расправиться с Ираном руками «старшего брата», который искренне поверил в успешную для себя перспективу. Особенно на фоне эйфории от событий в Венесуэле.

Трампа цинично и сознательно использовали в сугубых интересах Израиля.

«Мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», – заявляет теперь уже бывший глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент. Он подал в отставку как раз в знак протеста против нападения на Иран. Теперь американская пресса отводит этот удар и от руководства США, и от израильского лобби в США, и от Израиля как такового.

Вывод, который поневоле напрашивается: нельзя верить ничему, что вам с умным видом говорят от лица даже ближайших союзников. В данном случае – израильской разведки и в целом израильского руководства. И просят в связи с этим предпринять некие, на первый взгляд, выгодные, но на самом деле весьма рискованные шаги. Вас скорее всего обманут, даже если вы самая могущественная держава на свете.