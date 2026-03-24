    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    24 марта 2026, 19:35 • В мире

    Обман США Израилем теперь выдают за ошибку

    Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
    @ Ali Mohammadi/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    В США начали искать виновных в том, что операция против Ирана пошла не по плану. Виновной назначена израильская разведка «Моссад», которая, по данным СМИ, ошиблась в своих сценариях и прогнозах. Однако куда более убедительной выглядит другая версия: израильское руководство с помощью «Моссада» обмануло своих американских партнеров.

    Американские СМИ, в частности The New York Times, утверждают, что Израиль рассчитывал спровоцировать массовые беспорядки в Иране «и другие формы сопротивления», способные привести к свержению власти, уже через несколько дней после начала операции против Исламской республики. Глава спецслужбы «Моссад» Давид Барнеа представил премьер-министру Биньямину Нетаньяху соответствующий план. Нетаньяху принял этот план, в январе 2026 года он также был представлен высокопоставленным чиновникам администрации президента США Дональда Трампа.

    И американский, и израильский лидеры считали, что убийство иранских лидеров в самом начале конфликта и серия разведывательных операций, направленных на смену режима, могут привести к массовому восстанию и быстрому окончанию войны. Они основывали свои предположения на данных «Моссада», что и стало ключевой ошибкой в подготовке к их военной кампании, подчеркивает NYT. Вместо того чтобы «взорваться изнутри», правительство Ирана укрепилось и стало наносить ответные удары.

    Информация о том, что Израиль системно влияет на позицию США и лично Дональда Трампа, появлялась и ранее. Именно Израиль был в основном ответственен за подготовку операции и за сбор и анализ ключевых разведывательных данных.

    Предполагалось, что участие израильской и американской армий в операции против Ирана будет минимальным, а основным пунктом будет именно «создание условий» для «восстания» против «ненавистного режима аятолл», после чего в Тегеране будет сформировано некое лояльное США и Израилю правительство. Конкретика не приводилась никогда, скорее всего, Израиль и не предоставлял американцам каких-то развернутых данных о том, какие именно операции он будет проводить внутри Ирана для провокации антиправительственных акций.

    Собственно, даже сам Нетаньяху признавал, что Израиль рассчитывает на массовые антиправительственные выступления в Иране. Он прямо говорил, что

    Израиль создает условия, чтобы иранский народ вышел на улицы: «Я надеюсь, что так и будет. Мы работаем в этом направлении».

    Далеко не все в Израиле были сторонниками мнения, что после убийства лидеров в Иране начнется народное восстание, к которому примкнут курды из Ирака. Если верить американской прессе, скептически по отношению к этому плану была настроена, в частности, военная разведка АМАН. Но мнение военной разведки можно не учитывать, поскольку ответственным за планирование всегда был «Моссад».

    Но разногласия были даже внутри этого ведомства. В частности, Шахар Койфман, бывший глава иранского отдела в Управлении военной разведки Армии обороны Израиля, рассказал NYT, что Израиль рассматривал различные варианты подрыва или свержения иранского правительства, но, по его мнению, все они были обречены на провал.

    Не верил в возможности спровоцировать восстание в Иране и бывший (до Барнеа) руководитель «Моссада» Йоси Коэн. Он считал, что попытки разжечь восстание внутри Ирана – пустая трата времени, и распорядился свести ресурсы, выделяемые на это, к минимуму. За время работы Коэна, которая закончилась в 2021 году, «Моссад» подсчитал, сколько граждан страны должно принять участие в протестах, чтобы они действительно представляли угрозу для иранского правительства.

    Оказалось, что подавляющее большинство иранцев или боится открыто выступать против режима, даже будучи чем-то в нем недовольным, или же занимается частной жизнью, не желая чем-либо рисковать. Последняя категория, по мнению специалистов «Моссада», превышает 60%. То есть надеяться на широкую поддержку каких-то антиправительственных выступлений просто невозможно. Не говоря уже о том, что спецслужбы и полиция Ирана крайне эффективны в подавлении любых протестов.

    В связи с этим при Коэне и была пересмотрена стратегия Израиля в отношении Ирана. Вкратце она сводилась к последовательному ослаблению правительства Исламской республики путем экономических санкций и уничтожения ученых-ядерщиков и ракетчиков, чтобы замедлить развитие военных программ Тегерана. Данная стратегия могла осуществляться десятилетиями, но такие сроки не устраивали политическое руководство Израиля. Требовалось либо что-то кардинально новое или надо было срочно найти способ привлечения на свою сторону США в качестве основной ударной мощи.

    Если принимать эту версию на веру в том изложении, в котором она все чаще стала появляться в американской прессе, то складывается впечатление, что сперва руководство «Моссада» выдало желаемое за действительное, а затем «продало» свои неверные выводы Нетаньяху. Тот, в свою очередь, предоставил неправильную аналитику Дональду Трампу. А среди американцев якобы нашлись умные люди, которые изначально сомневались в том, насколько верно Тель-Авив интерпретирует разведданные, и даже выступали против начала операции против Ирана.

    Это удобная прежде всего для Вашингтона трактовка, которая позволяет записать глобальный провал на счет ошибок отдельно взятых людей.

    Тогдашний глава «Моссада» Давид Барнеа уже в отставке, ему что-то предъявить задним числом уже не получится. А именно он выставляется чуть ли не единственным виновным за провал «ракетного блицкрига» в Иране. Нетаньяху, конечно, тоже немного виноват, поскольку поверил в информацию и ошибочный анализ, который предоставлял ему Барнеа, но тут уж с кем не бывает. Репутация израильского премьер-министра и не такое переживала. А потому всех в этой истории можно понять и простить.

    Но есть, однако, и трактовка, несколько отличающаяся от той, что была бы удобна и для Вашингтона, и для Тель-Авива. Да, Давид Барнеа так себе разведчик и политик. Возможно, это был один из худших руководителей израильской разведки за все времена. Возможно, он всерьез верил в то, что удастся спровоцировать восстание в Иране и свергнуть режим. Возможно и то, что ему удалось каким-то образом заставить Нетаньяху поверить в невыполнимое. И это при том, что в тот период отношения между Барнеа и Нетаньяху резко ухудшились, и премьер не очень-то доверял главе «Моссада».

    Но можно предположить и совсем другое. Израиль и лично Нетаньяху понимали, что президентство Трампа, особенно после того, как ему удалось зачистить силовые структуры от своих противников, – это для Тель-Авива уникальное окно возможностей. Оно дает шанс осуществить самые смелые планы и идеи. Опыт короткой войны лета 2025 года показал, что Израиль в одиночку справиться с Ираном не в состоянии. Следовательно,

    необходимо любыми методами привлечь на свою сторону Вашингтон – вплоть до прямого обмана или, если хотите, предоставления ошибочной информации и неверного анализа.

    Тут очень вовремя появляется «план Барнеа», который, на первый взгляд, выглядит для Вашингтона очень привлекательно. Оказывается, достаточно нанести несколько точечных ракетных ударов по руководству Ирана – и разгневанные на «режим аятолл» граждане в борьбе за свободу и демократию сами его снесут и проголосуют на наследника шахского престола, который очень вовремя стал проявлять себя на внутриамериканской арене. А тут еще и миллионы курдов вторгнутся в Иран и довершат разгром враждебного им режима.

    Если бы «плана Барнеа» не существовало, то его просто надо было придумать. Создается впечатление, что Израиль намеренно втянул США в собственную авантюру. Был проведен верный анализ внутриполитических раскладов в США, психологический анализ президента Трампа – и сделан вывод о возможности реализовать уникальный шанс расправиться с Ираном руками «старшего брата», который искренне поверил в успешную для себя перспективу. Особенно на фоне эйфории от событий в Венесуэле.

    Трампа цинично и сознательно использовали в сугубых интересах Израиля.

    «Мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», – заявляет теперь уже бывший глава Национального контртеррористического центра США Джо Кент. Он подал в отставку как раз в знак протеста против нападения на Иран. Теперь американская пресса отводит этот удар и от руководства США, и от израильского лобби в США, и от Израиля как такового.

    Вывод, который поневоле напрашивается: нельзя верить ничему, что вам с умным видом говорят от лица даже ближайших союзников. В данном случае – израильской разведки и в целом израильского руководства. И просят в связи с этим предпринять некие, на первый взгляд, выгодные, но на самом деле весьма рискованные шаги. Вас скорее всего обманут, даже если вы самая могущественная держава на свете.

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС

    Запад верит, что с помощью нападений на перевозящие российскую нефть суда третьих стран может лишить нашу страну доходов от внешней торговли. Логика в этом есть: судам под российским флагом в порты покупателей вовсе запрещен доступ. Однако даже в такой ситуации имеется схема, позволяющая и продавать нефть, и сделать цену таких нападений для Запада крайне высокой. Подробности

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

      День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

      2 комментария
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      США попали в одну ловушку с Наполеоном

      Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

      2 комментария
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Люди устали от искусственной музыки

      Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

      12 комментариев
    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

